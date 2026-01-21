Resta un solo dubbio a livello di moviola dopo Inter-Arsenal: il contatto in area inglese tra Saliba e Lautaro nel corso della ripresa. Per il resto, direzione senza troppi assilli per il portoghese João Pinheiro.

"Regolare il primo gol dell’Arsenal: sul tiro di Timber, Gabriel Jesus è tenuto in gioco da Luis Henrique. Timide proteste nerazzurre sul secondo gol dei Gunners, ma il pallone è in gioco quando Trossard colpisce di testa e serve Gabriel Jesus. Nella ripresa protesta Lautaro per un intervento di Saliba in area: il contatto c’è ma è molto leggero. Ci stava il giallo a Eze che stende Barella su un contropiede nerazzurro poi sprecato da Luis Henrique", si legge sulla Gazzetta dello Sport.