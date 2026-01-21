Gabriel Jesus è stato, senza dubbio, l'uomo in più dell'Arsenal, uscito vittorioso ieri sera da San Siro, dove ha battuto 3-1 l'Inter. Proprio grazie a due gol dell'attaccante brasiliano, autore di una prestazione che Ange Postecoglou ha inquadrato in queste termini: "La prontezza di Jesus in area ha dato all'Arsenal un vantaggio decisivo, a complemento della sua capacità di creare occasioni da diverse direzioni - le parole dell'ex manager del Tottenham per UEFA.com -. Entrambi i gol sono stati istintivi. Il primo è arrivato da un tiro sbagliato che è riuscito a capitalizzare, e il secondo da un rimbalzo sulla traversa. Entrambi sono la dimostrazione dell'istinto di un goleador che, mentre gli altri guardano, vede in anticipo l'opportunità di segnare".