L'uomo partita di Inter-Arsenal è Gabriel Jesus, intervistato ieri a fine partita da Cbs Sports Golazo. "Una grandissima sensazione. Ho giocato qui altre due volte e non avevo mai segnato. Da bambino guardavo sempre la Serie A e sognavo di giocare qui, giocare e vincere contro una delle migliori squadre d'Europa è bellissimo. Ma oggi tutta la squadra ha fatto benissimo".

"Pressione? Giocare in club come l'Arsenal porta sempre pressione, ma dobbiamo prenderla nel modo migliore. Abbiamo battuto una delle migliori squadre d'Europa. Ora riposiamoci e poi pensiamo al Manchester United", dice ancora il brasiliano.