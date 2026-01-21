Oggi Henrikh Mkhitaryan spegne 37 candeline e riceve, puntuali, gli auguri dell'Inter. "Tanti auguri a Henrikh Mkhitaryan! Oggi il centrocampista nerazzurro compie 37 anni - esordisce il club nerazzurro nel comunicato dedicato all'armeno -. Arrivato all’Inter nell’estate del 2022, celebra il suo quarto compleanno da giocatore interista, confermandosi nel tempo una pedina preziosa per equilibrio, esperienza e qualità".

"Con la maglia nerazzurra - prosegue la nota. ha vissuto da protagonista la conquista dello Scudetto della Seconda Stella, oltre a sollevare una Coppa Italia e due Supercoppe Italiane, contribuendo con intelligenza tattica e personalità ai successi della squadra. Nella stagione in corso, il numero 22 ha già collezionato 19 presenze complessive. Al centrocampista dell'Inter i migliori auguri da parte del Club e di tutti i tifosi!".