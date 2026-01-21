Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia dell'eurogara contro lo Stoccarda, l'allenatore della Roma, Gian Piero Gasperini ha parlato dei risultati europei ottenuti negli ultimi anni dalle squadre italiane, citando anche l'Inter, squadra che nomina ancora una volta quando parla del percorso stagionale della sua squadra.

L'importanza dell'Europa League?

"Non metto il punto sulla vittoria del trofeo: l'ultima l'ha vinta l'Atalanta, poi il Parma. L'ultima vittoria in Champions risale al 2010 con l'Inter. Se il trofeo è l'unica cosa gratificante, allora si è sempre delusi: vincere un trofeo in Europa per le italiane è un problema. Vale per tutte, anche per la Roma. Va spostato l'obiettivo, bisogna crescere in ogni occasione. Quando si ha la sensazione di essere forti, allora forse si può vincere".

La fiducia per il quarto posto è aumentata?

"Ho sempre giocato per fare il massimo, chiaro che all'inizio non sapevamo quale fosse la nostra dimensione. Ora non c'è nulla di definitivo, ma è una posizione che abbiamo conquistato. Giochiamo per dare il massimo, contro squadre molto vicine, tolta l'Inter. Abbiamo un discreto vantaggio su Bologna e Atalanta, che sono state da Champions fino alla passata stagione. Nei mesi ci siamo conquistati questa posizione e faremo di tutto per difenderla e incrementarla. Anche noi abbiamo una considerazione di noi stessi superiore rispetto a quella di qualche tempo fa".