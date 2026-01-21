La carriera calcistica di Edoardo Bove riparte 416 giorni dopo la serata drammatica del 1° dicembre 2024, al Franchi di Firenze, quando fu colto da malore al 17esimo minuto di Fiorentina-Inter. Il centrocampista scuola Roma, infatti, da oggi è un nuovo giocatore del Watford, club che milita nella Championship, la Serie B inglese: "Vorrei ringraziare tutta la famiglia Watford per la calorosa accoglienza che ho ricevuto - ha detto Bove dopo aver firmato un contratto di cinque anni e mezzo -. Fin dal primo giorno, mi hanno offerto le migliori condizioni possibili per compiere questo importante passo della mia carriera. Non vedevo l'ora di tornare in campo, e farlo con un club storico come il Watford mi riempie di immenso orgoglio. Sono emozionato di allenarmi con i miei nuovi compagni di squadra e di giocare, e non vedo l'ora di dimostrare la mia gratitudine per la fiducia che è stata riposta in me".

"Siamo lieti che Edoardo abbia scelto noi tra le tante opzioni che aveva - ha aggiunto Valon Behrami, Assistente del Direttore Sportivo -. Questo è la testimonianza del rapporto che abbiamo costruito con lui, della reputazione del club e dell'ambizione del proprietario. Edoardo è un talento di alto livello e comprovato ed è qui per aiutarci a raggiungere l'obiettivo del proprietario, ovvero lottare per il ritorno in Premier League".