Mikel Arteta non può che essere molto contento della prova dei suoi durante Inter-Arsenal. "Sono molto orgoglioso della squadra, avevamo bisogno di una prestazione completa e l'abbiamo fatta. Mi è piaciuto il coraggio, la voglia di giocare a un altro livello. Farlo in San Siro contro la miglior squadra italiana è un'altra cosa", dice ai microfoni della Uefa.
Quindi una lunga analisi sui singoli. "Gabriel Jesus? Giocatore incredibile, sono molto felice per lui, ha meritato il premio di miglior giocatore. Ma così anche tanti altri. Mosquera? Sono molto felice del suo ritorno, normalmente avrebbe avuto bisogno di un paio di settimane, con lo staff hanno lavorato tutti i giorni per esserci, perché sanno che siamo corti in difesa ed è notevole aver giocato così contro i loro attaccanti. Gyokeres? Grande impatto, la partita stava prendendo una forma che poteva andare bene per lui. Ha avuto due chances e ha aiutato molto la squadra. E' molto importante per lui. Sta trovando fiducia".
Autore: FcInterNews Redazione
