Ieri, a Milano, è andato in scena il primo incontro tra l'Inter e l'agente del Dibu Martinez, durante il quale i nerazzurri hanno ribadito che il portiere della nazionale argentina è nella shortlist dei profili per il post-Yann Sommer in vista della prossima stagione. Il club di Viale della Liberazione può mettere sul piatto un biennale con ingaggio non superiore ai 4 milioni di euro più bonus. Le parti si riaggiorneranno prossimamente. Lo rivela Sky Sport. 

