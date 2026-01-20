Chi pensava ad un Arsenal appagato e disposto a giocare in modalità risparmio energetico avendo conquistato già la qualificazione agli ottavi di finale, ha fatto davvero male i suoi conti. Perché i Gunners di Mikel Arteta impongono la legge del più forte anche contro l'Inter, espugnando San Siro con un perentorio 3-1. Frutto di una partenza indemoniata, della doppietta del redivivo Gabriel Jesus, della capacità di resistere di fronte alle folate della squadra nerazzurra che resta in partita anche in maniera gagliarda ma è costretta al tappeto dalla bordata del nuovo entrato Viktor Gyokeres che piazza la palla lì dove Yann Sommer non può arrivare e sigilla il settimo successo in altrettante gare europee dei londinesi. Che danno ampia dimostrazione delle qualità della propria rosa e della loro tecnica, sfoggiate in tutta la propria ricchezza ed eleganza. Per l'Inter, proseguono i tormenti del lato B della propria fase campionato: l'accesso diretto agli ottavi di finale adesso rischia di sfuggire via malamente.

IL TABELLINO

INTER-ARSENAL 1-3

MARCATORI: 10', 31' Gabriel Jesus (A), 18' Sucic (I), 84' Gyokeres (A)

INTER: 1 Sommer; 25 Akanji, 15 Acerbi, 95 Bastoni; 11 Luis Henrique (82' 17 Diouf), 23 Barella (63' 16 Frattesi), 7 Zielinski (82' 14 Bonny), 8 Sucic, 32 Dimarco; 10 Lautaro Martinez (63' 94 Esposito), 9 Thuram.

In panchina: 13 J. Martinez, 40 Calligaris, 6 De Vrij, 22 Mkhitaryan, 30 Carlos Augusto, 31 Bisseck, 36 Darmian, 43 Cocchi.

Allenatore: Cristian Chivu

ARSENAL: 1 Raya; 12 Timber (64' 4 White), 2 Saliba, 3 Mosquera (75' 6 Gabriel), 49 Lewis-Skelly; 10 Eze (64' 41 Rice), 36 Zubimendi, 23 Merino; 7 Saka, 9 Gabriel Jesus (75' 14 Gyokeres), 19 Trossard (79' 11 Martinelli).



In panchina: 13 Kepa, 35 Setford, 8 Odegaard, 16 Norgaard, 20 Madueke, 22 Nwaneri, 29 Havertz.

Allenatore: Mikel Arteta

Arbitro: Pinheiro (POR). Assistenti: Jesus - Maia. Quarto ufficiale: Goncalves. VAR: Martins. Assistente VAR: Del Cerro Grande (SPA).

Note

Spettatori: 72.649

Ammoniti: Merino (A), Bastoni (I), Acerbi (I), Rice (A)

Corner: 3-7

Recupero: 1°T 1', 2°T 3'.

RIVIVI IL LIVE

93' - Fischia Pinheiro, rien ne va plus a San Siro! L'Arsenal continua la sua marcia imperiale in Champions, sconfigge l'Inter 3-1 dopo una bella partita confermando il proprio pedigree da grande. Per i nerazzurri ora il cammino europeo si fa molto scivoloso.

92' - Ammonizione per Rice.

91' - Iniziano i tre minuti di recupero. Frattesi arriva sulla bella palla di Dimarco calciando di prima intenzione sul velo di Thuram ma manda fuori.

90' - Ancora Arsenal. Palla rubata a Sucic che arriva a Gyokers che spara da ottima posizione ma viene tradito da un rimbalzo, palla alta.

88' - La Curva Nord continua a far sentire la sua voce nonostante il brutto passivo.

86' - Prova di testa Thuram, palla che finisce alta.

84' - GYOKERES! L'ARSENAL CHIUDE I CONTI! Ripartenza micidiale da corner a favore dell'Inter, lo svedese parte in posizione regolare sul lancio dalle retrovie, Sucic e Frattesi non si intendono nel recupero e l'ex Sporting Lisbona può tornare sulla sfera e calciarla di giustezza infilando Sommer.

83' - Dentro Bonny e Diouf, che prendono il posto di Zielinski e Luis Henrique.

82' - Acerbi si aggrappa a Gyokeres in stile koala, Pinheiro ammonisce il difensore nerazzurro.

80' - Sprinta in area Martinelli che supera Akanji, Sommer intuisce il pericolo ed esce sui piedi del brasiliano.

79' - Arteta fa entrare il bomber stagionale Martinelli, fuori Trossard.

78' - Tiro di Saka, Sommer respinge ma il capitano biancorosso recupera palla e tiene viva l'azione fino alla spazzata della difesa.

77' - Frattesi tenta l'inserimento ma non viene premiato, palla troppo lunga e anticipata da Raya.

74' - Nell'Arsenal Gabriel Jesus e Mosquera vengono rilevati da Gyokeres e Gabriel Magalhaes.

72' - Gesto cattivo di Bastoni contro Merino dopo un fallaccio su Dimarco dell'iberico e un successivo intervento proprio ai suoi danni: ammonizione per entrambi.

72' - Raya sbaglia un rinvio, l'Inter si proietta in avanti con Luis Henrique che tenta il piazzato trovando però un muro.

69' - Ancora Esposito, che controlla un pallone in area e calcia mandando alto.

68' - Pio Esposito galvanizza San Siro con un'altra grande giocata in combinazione con Frattesi e Thuram il cui tiro è deviato.

67' - Pio Esposito vicino al 2-2. Grande palla di Luis Henrique messa giù con una finezza e calciata da Pio che sfiora il secondo palo con la deviazione di Mosquera. Non ravvisata dal guardalinee.

65' - Pochi secondi in campo ed Esposito subisce subito il primo fallo.

63' - Arrivano i cambi: nell'Inter fuori Lautaro e Barella, dentro Esposito e Frattesi. Nell'Arsenal fuori Eze e Timber per Rice e White.

62' - Bastoni, salvataggio che vale come un gol su Saka che lanciato in area da Gabriel Jesus trova il muro del difensore nerazzurro.

60' - Saka viene controllato da Bastoni ma non si sa come la palla riesce a passare nella cruna dell'ago con Timber che arriva e mette in mezzo, deviazione di Dimarco e parata di Sommer.

59' - Bella protezione della palla di Thuram che si gira e tira, Raya è sulla traiettoria.

56' - Saka punta e supera Dimarco, poi crossa trovando dall'altra parte Trossard che calcia al volo: tiro che finisce sul fondo osservato da Sommer.

54' - Check del VAR completato, non c'è rigore.

54' - Lautaro atterrato in area Arsenal, contrastato da Saliba. Pinheiro lascia andare tra le proteste.

51' - Eze ha un buono spunto tra le linee, ma la sua conclusione è debole e controllata da Sommer.

50' - Trossard punta Akanji, che aspetta che rientri per poi toglierli via la palla con grande nonchalance.

49' - Merino reclama un corner e in effetti ha anche ragione perché Thuram colpisce di testa da calcio d'angolo Arsenal, ma per Pinheiro è rinvio dal fondo.

46' - Subito tentativo di azione pericolosa per l'Inter, cross di Dimarco che taglia fuori Raya ma sul quale nessuno riesce ad arrivare. Sono 72.649 gli spettatori presenti.

-----

22.04 - L'Inter batte il calcio d'inizio della ripresa: PARTITI!

22.03 - Le squadre rientrano in campo per l'inizio del secondo tempo. Con l'Arsenal che si dà la carica in cerchio.

HALFTIME REPORT - È stato indubbiamente un gran primo tempo, giocato sin da subito su ritmi altissimi. Dettati in primo luogo dell'Arsenal che parte con l'acceleratore a tavoletta chiudendo ogni spazio all'Inter e trovando la rete dopo dieci minuti con Gabriel Jesus. L'Inter ci mette un po' a scuotersi, ma quando lo fa trova la botta improvvisa di Petar Sucic che firma il pari. Da lì in poi è match senza esclusione di colpi, con i Gunners che riescono a fare valere la loro arma letale trovando al 31esimo la rete del 2-1 ancora con Jesus su calcio d'angolo. I nerazzurri accusano il colpo ma poi giocano un buon finale trovando un paio di occasioni. Gara apertissima.

-----

45' + 1 -Joao Pinheiro decreta la fine dei primi 45 minuti: Arsenal a riposo avanti per 2-1 sull'Inter grazie alla doppietta di Gabriel Jeuss.

45' + 1 - Inizia il minuto di recupero.

44' - Luis Henrique lancia Barella che mette in mezzo, nessuno arriva sul pallone.

44' - Doppio intervento decisivo di Raya su Dimarco, servito da Sucic in verticale dopo un bel numero: lo spagnolo si arrangia coi piedi.

42' - Lautaro arriva sulla spizzata a liberare di Saliba, cicca la prima conclusione poi riprova il tiro ma si scontra con Trossard.

41' - Scontro in area Inter, Sommer rimane a terra per qualche istante.

39' - Luis Henrique! Scatta bene il brasiliano lanciato da Thuram, poi arriva in area e calcia male mandando sul fondo.

38' - Sulla destra l'Arsenal è inafferrabile, con quattro passaggi arriva il cross ribattuto da Akanji.

37' - Saka recupera un pallone, scatta in avanti e calcia da appena fuori area mandando fuori.

35' - Lautaro prova dalla distanza, palla deviata ed è calcio d'angolo per l'Inter.

35' - Nota a margine: il gol del 2-1 è il 19esimo che l'Arsenal segna in stagione da azione di corner.

34' - Sucic prova a scaricare per Dimarco, ma l'arbitro si mette di mezzo e viene colpito dal pallone.

31' - RADDOPPIO DELL'ARSENAL! ANCORA GABRIEL JESUS! Trossard mette in mezzo di testa trovando il brasiliano che da zero metri colpisce indisturbato e trova il bis.

30' - Saka sfonda sulla destra per l'ennesima volta, poi mette un cross deviato in corner da Acerbi.

30' - Thuram pizzicato in fuorigioco, Arteta applaude i suoi.

27' - Strappo pazzesco di Sucic che però al momento di tirare perde l'attimo giusto e si incarta consentendo al difensore di rientrare, poi scarica per Thuram che calcia alto. Grande anticipo di Acerbi per il contropiede.

24' - Lautaro leonino, lotta a metà campo su un pallone che sembra perso e guadagna fallo.

20' - Reazione immediata dell'Arsenal: tiro di Sucic a lato di poco.

IL GOL DI SUCIC: Thuram prova la conclusione, fermato da Mosquera. Il francese salva il pallone servendo Barella che prova di esterno trovando un muro, ma sul rimpallo arriva Sucic che scaglia un bolide che fulmina Raya.

18' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRRRRRRRRRRRRR!! PETAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAARRR SUCIIIIIIIIIIIIIIIICCCCCCCCCCCCCCCCC!!!

17' - Lautaro riesce a togliere un pallone a Timber e servire Thuram, anticipato da Mosquera.

16' - Luis Henrique lanciato in profondità da Thuram guadagna campo poi mette un cross troppo timido che viene intercettato dalla difesa.

14' - Prova a sfondare Thuram controllato da un avversario, il cross del francese è controllato da Raya.

10' - ARSENAL IN VANTAGGIO! GABRIEL JESUS! Il brasiliano si avventa su un pallone messo in mezzo frutto di un errore di Saka con la complicità di Dimarco e in sforbiciata mette la palla in rete tutto solo davanti a Sommer.

9' - Palla persa sulla sponda di lautaro, poi c'è fallo di Zielinski su Eze.

5' - Cross Gabriel Jesus contrastato da Acerbi, primo corner per l'Arsenal.

4' - Saka prova il tiro, la deviazione di Bastoni fa impennare la palla sulla quale Sommer interviene in presa alta.

2' - Avvio di gara ferocissimo dell'Arsenal, Gabriel Jesus per poco non riesce ad arrivare su un cross di Eze grazie all'intervento di Akanji.

1' - Pochi secondi di gioco e subito doppio tentativo della formazione di Arteta, in entrambi i casi respinge la difesa.

----

21.01 - Primo pallone del match mosso dai Gunners: PARTITI!

21.00 - Lautaro e Saka davanti all'arbitro Pinheiro per il sorteggio.

20.58 - Inter e Arsenal entrano in campo per il prepartita.

20.57 - Le due squadre sono nel tunnel che porta al campo. Grande atmosfera a San Siro.

20.47 - Si è concluso il riscaldamento. Tra pochi minuti il calcio d'inizio a San Siro.

-----