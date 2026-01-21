Cambiamenti in seno all'Inter: lascia, dopo circa 15 anni e vari ruoli ricoperti, Roberto Monzani, ex direttore di Inter Media House. Lo ha annunciato lui stesso con un post su Linkedin: "Si è chiuso in questi giorni il mio percorso di vita e professionale in FC Internazionale Milano. Ho avuto modo di crescere, creare e migliorarmi per oltre 15 anni. La Media House, e quello che abbiamo fatto con tutti i dipartimenti che hanno collaborato con noi, rimarrà un elemento distintivo del Club a cui orgogliosamente ho dedicato così tanto della mia vita. Ora è tempo di un nuovo inizio".

In passato è stato anche tra i curatori di Inter Tv e Head of Digital Contents, uno dei fautori del nuovo e recente corso digitale dell'Inter con cui spesso anche FcInterNews si è interfacciata con piacere e rispetto reciproco. A Monzani vanno i più sinceri auguri di buon proseguimento nella sua prossima avventura professionale da parte della redazione di FcInterNews.it.