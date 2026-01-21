Dagli studi di Sky Sport, Zvonimir Boban si sofferma sull'interpretazione del 3-5-2 da parte dell'Inter e sulle difficoltà palesate contro l'Arsenal: "Penso sia la squadra migliore nell'applicare quello schema di gioco, le ha portato tanti risultati. Era giusto continuare su questa strada, ma in una partita come questa si è vista la differenza con cosa ti può offrire una difesa con quattro dietro. Perché ci sono distanze diverse, la squadra è molto meno lunga, sulla fascia hai sempre due da coprire. Questa sera si è visto il vantaggio di questo sistema; io ho giocato con tanti sistemi, sono passato dal 3-5-2 al 4-4-2 nel Milan e al 4-3-3; so anche quanto è dura per le mezzali correre e coprire i laterali perché non sono posizionati alla perfezione. Poi che l'Inter lo faccia benissimo è chiaro e con ogni sistema si può vincere, ma dopo questa partita mi è stato chiaro quanto sia più facile giocare in un sistema dove le distanze sono diverse".