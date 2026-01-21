Nico Acampora, fondatore di PizzAut, ha vinto il premio Il Milanese dell'anno 2025 indetto da Mi-Tomorrow e ha parlato, nell'intervista al periodico, anche del rapporto con i nerazzurri. "L'Inter è venuta a fare la cena sociale da noi con 500 ragazzi delle giovanili. Quando ho chiesto perché noi, mi hanno risposto "Vogliamo campioni nella vita, oltre che nello sport". Io non seguo il calcio, ma ora l'Inter mi è molto simpatica. Così come il rugby, che è uno sport inclusivo per natura. Il Cernusco e il Parabiago vengono spesso a trovarci".