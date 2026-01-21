Nella giornata di ieri, l'Inter, insieme a Nike ACG (All Conditions Gear), ha dato vita all’All Conditions Cup, un evento calcistico fuori dall’ordinario che ha celebrato l’unione tra Inter e il brand Nike ACG attraverso un’esperienza immersiva, estrema e profondamente legata alla natura. L’iniziativa è nata in occasione del lancio della nuova collezione Nike ACG x Inter e si è svolta sull'Alpe Devero, nella provincia del Verbano-Cusio-Ossola, e ha visto come protagonisti assoluti due grandi legend nerazzurre: Julio Cesar e Luis Figo. L’ex portiere brasiliano e il Pallone d’Oro 2000 hanno guidato le due squadre in qualità di allenatori, regalando prestigio e passione a un torneo davvero speciale. All’evento hanno partecipato anche diverse community - tra cui One Block Down, Funky Snowboard, Chakall, Maradonne e 24.7 - coinvolte attivamente nella creazione delle squadre scese in campo.

La partita, giocata 5 contro 5 in due tempi da 30 minuti, si è svolta seguendo le “regole della natura”: neve, rocce e alberi come ostacoli (o opportunità) di gioco. A rendere il format ancora più innovativo, l’introduzione di tre speciali cartellini arancioni - cerchio, triangolo e quadrato - che permettevano di attivare vantaggi unici, come uno contro uno tra i portieri, un tiro speciale da dietro la grande roccia centrale o l’espulsione temporanea di un avversario.