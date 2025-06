Lautaro Martinez ha parlato ai microfoni di DAZN a poco più di un giorno di distanza dall'esordio dei nerazzurri al Mondiale per Club contro il Monterrey: "Sicuramente era difficile ripartire dopo quello che è successo, ma dobbiamo voltare pagina pensando a quello che sta per iniziare, che è molto importante. Ogni competizione che iniziamo, per l'Inter deve essere un obiettivo. Questo è il messaggio che ci ha trasmesso l'Inter e il mister, dobbiamo continuare così".