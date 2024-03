Serata da grande beffa: l'Inter sembra controllare al meglio le iniziative di un Napoli volitivo per tutta la ripresa, conservando al meglio il vantaggio firmato da Matteo Darmian sul finire del primo tempo. Ma basta un errore in disimpegno che frutta un calcio d'angolo alquanto contestato alla squadra di Simone Inzaghi per vedere sfumare tutto il benfatto: palla sporcata da Alessandro Bastoni che trova Juan Jesus solo davanti a Sommer. Il brasiliano non se lo fa dire due volte e da zero metri mette nel sacco la palla di un pareggio beffardo, che premia l'orgoglio della squadra di Francesco Calzona che non ha mai tirato la gamba indietro anche se non ha mai davvero impensierito Yann Sommer. Per l'Inter c'è il retrogusto di due punti persi: si interrompe la striscia di dieci vittorie in questo 2024, nulla di grave per la classifica e per il morale visto l'atteggiamento messo sul campo ma il rammarico è il sentimento che accompagna i nerazzurri alla sosta.

IL TABELLINO

INTER-NAPOLI 1-1

MARCATORI: 43' Darmian (I), 81' Juan Jesus (N)

INTER: 1 Sommer; 28 Pavard (46' 31 Bisseck), 15 Acerbi, 95 Bastoni; 36 Darmian (84' 17 Buchanan), 23 Barella (71' 16 Frattesi), 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco (79' 2 Dumfries); 9 Thuram, 10 Lautaro Martinez (79' 70 Sanchez).

In panchina: 12 Di Gennaro, 77 Audero, 6 De Vrij, 14 Klaassen, 21 Asllani, 49 Sarr, 50 Stankovic

Allenatore: Simone Inzaghi.

NAPOLI: 1 Meret; 22 Di Lorenzo, 13 Rrahmani, 5 Juan Jesus, 17 Olivera (74' 6 Mario Rui); 99 Anguissa, 68 Lobotka, 8 Traoré (70' 24 Cajuste); 20 Politano (92' 26 Ngonge), 81 Raspadori (74' 18 Simeone) 77 Kvaratskhelia (92' 29 Lindstrom).

In panchina: 14 Contini, 95 Gollini, 3 Natan, 9 Osimhen, 20 Zielinski, 30 Mazzocchi, 32 Dendoncker, 55 Ostigard.

Allenatore: Francesco Calzona.

Arbitro: La Penna. Assistenti: Berti - Perrotti. Quarto ufficiale: Feliciani. VAR: Di Paolo. Assistente VAR: Valeri.

Note

Spettatori: 71.551

Ammoniti: Pavard (I), Lobotka (N), Barella (I), Calzona (N)

Corner: 5-7

Recupero: 1°T 1', 2°T 3'.

94' - FISCHIA LA PENNA, RIEN NE VA PLUS A SAN SIRO! L'INTER DEVE ACCONTENTARSI DI UN 1-1 COL NAPOLI, A DARMIAN RISPONDE JUAN JESUS!

94' - Sanchez prova a servire Frattesi, Meret esce e blocca.

93' - Cross di Dumfries, Di Lorenzo anticipa Buchanan.

92' - Ultimi cambi del Napoli: Ngonge e Lindstrom entrano al posto di Politano e Kvaratskhelia.

91' - Bastoni prova a lanciare Frattesi, pallone troppo profondo e controllato da Meret.

90' - Ammonito anche Inzaghi. Soltanto tre i minuti di recupero.

89' - Altro intervento su Buchanan, La Penna fa proseguire.

88' - Thuram cade in area partenopea, Rrahmani lo invita rabbiosamente ad alzarsi.

86' - Bastoni entra in scivolata su Politano, La Penna prima lascia proseguire poi su segnalazione dell'assistente concede punizione. Ammonito il tecnico del Napoli Calzona.

85' - Rischia grosso il Napoli, Frattesi però non riesce ad approfittare.

85' - Anguissa atterra Buchanan, per La Penna non c'è fallo.

84' - Di Lorenzo va di testa sulla punizione di Kvaratskhelia, palla fuori. Nell'Inter Buchanan rileva Darmian.

81' - Pareggio del Napoli con Juan Jesus! Errore in disimpegno dell'Inter che vale un corner al Napoli sul quale l'ex difensore nerazzurro si trova solo in area e colpisce comodo dopo deviazione di Bastoni trafiggendo Sommer.

81' - Colpo di testa di Simeone sul cross di Politano, Sommer è attento e blocca.

79' - Sanchez e Dumfries in campo per l'Inter al posto di Lautaro e Dimarco.

78' - Sbaglia Sommer, Anguissa recupera un pallone servendo Kvaratskhelia che si incaponisce nell'azione personale poi scarica in mezzo. La palla torna ad Anguissa che calcia malissimo.

74' - Doppio cambio nel Napoli: Mario Rui e Simeone rilevano Olivera e Raspadori.

72' - Frattesi sbraccia per difendersi da Lobotka colpendolo al volto, La Penna fischia fallo. Poco prima, brivido per Sommer su un controllo in area ma il portiere elvetico riesce a rimediare.

71' - Cambia anche Inzaghi: fuori Barella, dentro Frattesi.

70' - Traore intercetta un pallone di Sommer, si avvicina all'area e calcia mandando alto. E' la sua ultima azione della partita, al suo posto Calzona fa entrare Cajuste.

68' - Barella appoggia a Mkhitaryan, che prova il pallone liftato senza trovare Lautaro.

66' - Barella riceve una rimessa di Bastoni, cerca la finta ma poi trova l'opposizione di Juan Jesus sul suo tiro.

63' - Thuram spazza un corner, palla che finisce a Traore che calcia d'istinto mandando fuori.

61' - Di Lorenzo mette in mezzo, Acerbi col gambone manda in corner. Bravo Politano nel servire il compagno.

60' - La Penna deve placare Juan Jesus, che ha qualcosa da ridire agli avversari con Dimarco che prova a farlo ragionare.

59' - Napoli che prova la ripartenza, Traore lancia Politano fermato da Bastoni tra gli applausi di San Siro.

58' - Barella ha qualcosa da ridire a Kvaratskhelia dopo un corner assegnato al Napoli, forse il georgiano voleva un fallo di mano di Darmian.

57' - Contatto Di Lorenzo-Bastoni, c'è solo rimessa per l'Inter.

56' - Kvaratskhelia prova l'azione personale e tenta il tiro a giro, Sommer blocca.

54' - Iniziativa personale di Traore fermata da Barella, giallo anche per lui.

53' - Calhanoglu appoggia per Dimarco che calcia un tiro reso insidioso da una deviazione di Politano, Meret si allunga e manda in corner.

52' - Lobotka stende Thuram, La Penna va deciso verso lo slovacco e lo ammonisce.

49' - Velo di Lautaro per un Thuram meglio posizionato in area, ma il francese non calcia convinto e infatti manda in curva.

47' - Bisseck intercetta un pallone nella metà campo del Napoli, l'azione si sviluppa con passaggio per Lautaro che prova la conclusione pur con l'interferenza di Lobotka, trovando la respinta di Meret.

----

21.51 - Calcio d'inizio del secondo tempo per l'Inter: PARTITI!

21.51 - Ufficializzato il cambio: Bisseck dentro per Pavard.

21.50 - Le squadre tornano in campo per la ripresa. Sono 71.551 gli spettatori presenti a San Siro.

21.41 - Riscaldamento intenso per Bisseck, facile pensare che il tedesco prenderà il posto dell'ammonito Pavard.

----

47' pt - Finisce il primo tempo: Inter a riposo in vantaggio per 1-0 sul Napoli grazie al gol di Darmian

46' pt - Un minuto di recupero. Lobotka ha una grossa occasione ma viene fermato dalla difesa.

IL GOL DI DARMIAN: Nasce tutto da uno scontro Mkhitaryan-Olivera dal quale si innesca una palla raccolta da Lautaro che guarda in area e innesca una manovra avvolgente, chiusa da Bastoni con l'assist vincente per Darmian imbeccato in mezzo all'area. Tiro di sinistro sporcato da Olivera e palla nel sacco.

43' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRRRRRRRRRR!!! MAAAAAAAAAAAAAATTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEOOOO DAAAAAAAAAAAAAAAARMIIIIIIIIIIIIIIIAAAAAAAAAAAAAAAANNNNNNNNNNNNN!!!

42' - Traore piomba sulla palla scodellata da Politano e va di testa, senza inquadrare la porta.

41' - Tra Acerbi e Raspadori continuano le storie tese, stavolta è netto il fallo del difensore che poi stringe la mano all'avversario.

40' - Crossaccio di Acerbi, palla che si spegne dritta sul fondo.

39' - Qualche scaramuccia tra Acerbi e Raspadori, interviene La Penna.

38' - Mkhitaryan mette un pallone a metà tra Bastoni e Dimarco, che finisce con lo spegnersi in fallo laterale.

36' - Primo cartellino giallo del match per Pavard, che ferma Kvaratskhelia.

35' - Calzona applaude i suoi per l'atteggiamento, mentre Inzaghi chiede ai suoi un'accelerata.

34' - In un duello Dimarco-Di Lorenzo ha la peggio il pallone, che va cambiato.

33' - Anguissa anticipa Mkhitaryan ma viene anticipato a sua volta da Pavard che lancia Lautaro. Tentativo di lancio per Thuram anticipato da un difensore per la rabbia del capitano.

31' - Leggerezza della difesa interista, Anguissa piomba sul pallone e serve Raspadori bravo a guadagnare un corner.

27' - Rumba in area tra Thuram e Rrahmani, il kosovaro atterra il francese ma il guardalinee segnala un precedente fuorigioco dell'ex BMG. La Penna aveva dato rigore.

25' - Lautaro si schianta sui cartelloni pubblicitari nel tentativo di non far uscire il cross fuori misura di Dimarco.

24' - Thuram appoggia per Mkhitaryan che però viene colto in controtempo, palla fuori e rimessa Napoli.

22' - Thuram a tu per tu con Meret sbaglia il diagonale dopo un grande controllo, ma il francese era comunque partito in fuorigioco.

19' - Mkhitaryan mette in mezzo per Calhanoglu, Traore bravo in anticipo.

17' - Thuram anticipa e appoggia per Mkhitaryan, l'armeno prova il filtrante per Lautaro ma la palla viene intercettata da un difensore che agevola l'intervento di Meret.

15' - Dimarco riceve un pallone a campanile, si avvicina all'area e spara col sinistro, mandando la palla fuori.

13' - Doppio miracolo di Meret! Grandissimo colpo di reni del portiere del Napoli prima su Darmian poi su Lautaro, prima che Barella riprovi il tap in mandando alto.

12' - Dagli sviluppi di corner, Barella prova il tiro a volo che finisce altissimo.

11' - Lautaro carica il sinistro e prova il tiro, Juan Jesus da dietro riesce a metterci il piede mandando in corner. Bel contropiede dell'Inter.

10' - Politano sfonda ed entra in area, ottima diagonale di Bastoni a chiudere.

9' - Inter che ora congela il possesso nella propria area di rigore.

7' - Crossa dalla destra Politano, pallone troppo su Sommer che blocca. Poi però c'è il mancato controllo di Barella con palla in fallo laterale.

6' - Palla rubata di Darmian a Kvaratskhelia, poi tentativo di cross anticipato da Lobotka.

5' - Inizio match un po' spezzettato, parecchi falli. Barella interviene in ritardo su Traoré.

3' - Recupera palla a metà campo Mkhitaryan, che si lancia in avanti servendo poi Thuram murato da Juan Jesus al momento del tiro. Errore di Di Lorenzo.

----

20.47 - Calcio d'inizio del match per il Napoli: PARTITI!

20.47 - Grande spettatore sugli spalti: in tribuna c'è anche Ivan Perisic.

20.45 - Lautaro e Di Lorenzo davanti a La Penna per il sorteggio.

20.44 - Inter e Napoli entrano in campo.

20.43 - Squadre nel tunnel, pronte all'ingresso in campo.

20.34 - Il riscaldamento si è concluso, fra pochi minuti sarà calcio d'inizio.

----

