Sembrava tutto pronto per fare un bel regalo a Simone Inzaghi, con un primo tempo dove l'Inter aveva indirizzato bene il match. Poi però accade che Cristian Chivu cambia le carte e trova dalla panchina le tre risorse che cambiano il volto del match: succede qualcosa di incredibile al Tardini di Parma, dove i nerazzurri sbattono contro il Parma gettando alle ortiche due punti che possono diventare pesantissimi in chiave corsa per lo Scudetto. Perché la squadra emiliana entra in campo nella ripresa con ben altro atteggiamento, e coi primi gol nella massima serie di Adrien Bernabé e Jacob Ondrejka riesce a riacciuffare un risultato al quale i gol di Matteo Darmian e di Marcus Thuram sembravano aver dato una rotta diversa. E se c'è una squadra che rischia di fare 3-2, è quella di casa con Pellegrino nel recupero. L'Inter paga un atteggiamento fin troppo passivo nella prima parte della ripresa, e nella lunga ed estenuante corsa di aprile parte con un inciampo che può fare davvero male.

IL TABELLINO

PARMA-INTER 2-2

MARCATORI: 15' Darmian (I), 45' Thuram (I), 60' Bernabé (P), 69' Ondrejka (P)

PARMA: 31 Suzuki; 15 Delprato, 21 Vogliacco, 5 Valenti, 14 Valeri; 16 Keita, 27 Hernani (46' 10 Bernabé), 19 Sohm (54' 17 Ondrejka); 11 Almqvist (46' 46 Leoni), 13 Bonny (78' 23 Camara), 98 Man (46' 32 Pellegrino).

In panchina: 33 Marcone, 40 Corvi, 4 Balogh, 8 Estevez, 18 Lovik, 20 Hainaut, 30 Djuric, 61 Haj Mohamed.

Allenatore: Cristian Chivu.

INTER: 1 Sommer; 31 Bisseck, 15 Acerbi, 95 Bastoni (46' 30 Carlos Augusto); 36 Darmian, 20 Calhanoglu (65' 16 Frattesi), 21 Asllani (81' 8 Arnautovic), 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco (59' 59 Zalewski); 9 Thuram, 10 Lautaro Martinez (65' 11 Correa).

In panchina: 12 Di Gennaro, 13 J. Martinez, 6 De Vrij, 28 Pavard, 48 Re Cecconi, 52 Berenbruch, 53 Topalovic, 59 Zalewski.

Allenatore: Massimiliano Farris.

Arbitro: Doveri. Assistenti: Lo Cicero - Di Gioia. Quarto ufficiale: Arena. VAR: Mariani. Assistente VAR: Meraviglia.

Note

Ammoniti: Almqvist (P), Dimarco (I), Zalewski (I), Delprato (P)

Corner: 2-4

Recupero: 1°T 2', 2°T 5'.

96' - Fischia Doveri, rien ne va plus al Tardini! Il Parma guadagna un punto pesante per la lotta salvezza, per l'Inter un pareggio che rischia di pesare come un macigno nella corsa allo Scudetto.

95' - Camara atterra Zalewski lanciato in avanti, per Doveri non c'è fallo.

95' - Inter all'assalto finale, Acerbi stabilmente punta.

93' - Punizione di Correa a cercare Arnautovic che però spizza solo il pallone mandando fuori.

92' - Fallo di Delprato su Zalewski, proteste veementi del capitano gialloblu che viene ammonito.

91' - Pellegrino si divora il 3-2! Errore di Mkhitaryan, ripartenza Parma con Valeri che mette in mezzo un pallone delizioso per Pellegrino che contrastato da Acerbi manda fuori.

90' - Ci saranno cinque minuti di recupero.

88' - Duro intervento di Zalewski su Pellegrino. Entrambi restano a terra doloranti, ma il giallo, inevitabile, è per il polacco.

87' - Camara salta Carlos Augusto col quale poi si scontra in area, Per Doveri non c'è nulla. Forse una spinta del brasiliano c'è seppure leggera...

85' - Contropiede Parma innescato da Camara, che poi serve Ondrejka il cui tiro viene ribattuto.

82' - Bisseck sale al terzo piano sul secondo corner di fila, prova a mettere sul secondo palo ma manda fuori di poco.

82' - Bisseck prova a servire Arnautovic, chiuso in corner da Vogliacco.

81' - Arriva il momento di Arnautovic, che prende il posto di Asllani. Tridente pesantissimo per l'Inter.

80' - Arnautovic pronto a entrare per gli ultimi minuti.

78' - Finisce i cambi Chivu con Camara che prende il posto di Bonny.

77' - Correa prova a lanciare Carlos Augusto chiuso benissimo da Delprato che agevola l'uscita di Suzuki.

76' - Cross brutto di Mkhitaryan, palla che si spegne in fallo laterale dall'altro lato.

74' - Asllani prova una conclusione velleitaria dai 30 metri, pallone in curva.

73' - Dopo venti minuti di sostanziale surplace costata carissima, l'Inter torna a farsi viva in avanti.

71' - Thuram cerca la soluzione personale dalla lunga distanza, pallone che non inquadra la porta.

69' - Il Parma pareggia! Ondrejka! Servito da Pellegrino entra in area e calcia trovando la deviazione di Acerbi che inganna Sommer.

65' - Calhanoglu prova la conclusione da distanza proibitiva, pallone alto. Nell'Inter Frattesi e Correa rilevano Calhanoglu e Lautaro. Lautaro che appare un po' sconsolato...

64' - Bonny serve un pallone delizioso a Ondrejka, Sommer in uscita anticipa il neoentrato.

63' - Parma che rinvigorito dal gol prova a prendere nuovamente l'iniziativa.

60' - Bernabé riapre i giochi! Gol a sorpresa del Parma con l'ex giocatore del Barcellona che servito da Bonny la stoppa e calcia da fermo trovando l'angolino dopo che la palla passa tra le gambe di Mkhitaryan.

60' - Nessun intervento falloso di Mkhitaryan, si riprende.

59' - Esce Dimarco fresco di ammonizione, dentro Zalewski.

58' - Nel tentativo di spazzare un pallone in area nerazzurra, Mkhitaryan va a contatto con Ondrejka. Doveri chiede lumi al VAR...

58' - Parabola insidiosa sulla quale si stava avventando Vogliacco, Sommer esce e respinge con un pugno.

57' - Scontro Dimarco-Delprato, ammonizione per l'esterno nerazzurro.

54' - Nuovo cambio per il Parma: finisce la partita di Sohm, dentro Ondrejka.

51' - Sono 22.126 gli spettatori presenti al Tardini, dei quali 3.500 nel solo settore ospiti. Che numero di Acerbi a uccellare un avversario, poi c'è fallo su Thuram.

50' - Altro pallone in mezzo di Valeri, nel tentativo di arrivarci Bernabé colpisce Carlos Augusto.

48' - Rischia Bisseck che perde un pallone sanguinoso a ridosso della propria area, ma il Parma non controlla.

19.03 - Primo pallone del secondo tempo per il Parma: PARTITI!

19.02 - Ufficiali i cambi: Carlos Augusto rileva Bastoni nell'Inter, nel Parma entrano Bernabé per Hernani, Pellegrino per Man e Leoni per Almqvist.

19.01 - Chivu fa ben tre cambi: pronti a entrare Bernabé, Pellegrino e Leoni.

19.00 - Bastoni si accomoda in panchina col ghiaccio al ginocchio, entrerà Carlos Augusto.

HALFTIME REPORT - Due gol a suggellare una gara in pressoché totale controllo, due parate a far capire che Yann Sommer ci ha preso gusto a firmare interventi decisivi. L'Inter chiude un primo tempo importante al Tardini con due reti di vantaggio, grazie alla conclusione di forza di Matteo Darmian al 15esimo e al gol un po' grottesco di Marcus Thuram, figlio della complicità di Pontus Almqvist, poco prima del 45esimo: un ex e un figlio della città emiliana per ora fanno male alla squadra di Cristian Chivu, che quando ha provato a fare male ha trovato sulla sua strada un Sommer gigantesco su Bonny prima e su Man poi.

45' + 3' - Si chiude dopo due minuti di recupero il primo: Inter a riposo in vantaggio per 2-0 sul Parma!

IL GOL DI THURAM: Mkhtiaryan parte in posizione dubbia su lancio da destra, poi recapita per Thuram che calcia malissimo la palla causando un campanile sul quale Almqvist interviene goffamente mandando la palla in porta. Gollonzo di Gialappiana memoria, che lascia sorpreso lui e che il padre Lilian in tribuna nemmeno sembra gradire...

45' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRRR!!! MAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAARCUUUUUUUUUUUUUUUUUUSSSSSSSSSSSSSSS THUUUUUUUUUUUUUUUURAAAAAAAAAAAAAAMMMMMMMMMMMMMM!!!

43' - Lautaro si inventa una splendida rovesciata, pallone centrale bloccato da Suzuki ma con l'argentino in fuorigioco.

41' - Sommer va in uscita e blocca il cross di Valeri.

40' - Calhanoglu atterra Hernani, Doveri per un attimo sembra voler ammonire il giocatore ma poi ci ripensa con Delprato che protesta.

38' - Bonny prova la sponda per lanciare Valeri, il quale però non ha un controllo felice e fa spegnere la palla in fallo laterale.

36' - Tiro a giro di Bonny che termina fuori, la palla sembra deviata ma Doveri non è dello stesso avviso e concede rinvio dal fondo.

31' - Darmian pregusta la doppietta sulla torre di Thuram, ma la conclusione è da dimenticare e termina forse oltre lo stadio.

30' - Sbaglia Acerbi in controllo, poi il difensore riesce a chiudere d'esperienza su Man.

29' - Punizione di Calhanoglu che poi raccoglie una deviazione indirizzando in porta ma mandando fuori.

28' - Fallaccio di Almqvist su Bastoni, giallo inevitabile per lo svedese. Era diffidato.

26' - Lautaro raccoglie un pallone di Bisseck e calcia mandando fuori, ma poi Doveri fischia per un fallo del tedesco su Sohm.

24' - Calhanoglu raccoglie un pallone dalla lunga distanza e calcia, palla fuori.

23' - Stavolta è Suzuki che compie il paratone sulla conclusione di Lautaro, che raccoglie un tiro ciabattato di Thuram e calcia verso la porta senza però troppa convinzione, pallone in corner.

22' - Proteste Inter per una spinta su Mkhitaryan non sanzionata da Doveri.

20' - Ancora Sommer! Seconda parata mostruosa del portiere svizzero che chiude la porta a Man servito da Bonny, bravissimo a sgusciare tra tre difensori. Il tiro del romeno è respinto con un riflesso a terra da Sommer.

18' - Valenti scalcia malamente Asllani lanciato sul pallone, rischiando anche un giallo che però Doveri non estrae. Punizione Inter sui 20 metri: palla deliziosa di Calhanoglu sulla quale non arrivano in tre a ribadire in porta davanti a Suzuki.

17' - Lautaro ancora lasciato solo in area, trovato da Bastoni colpisce di testa non riuscendo a lanciare Thuram.

IL GOL DI DARMIAN: Azione a tamburo battente dell'Inter, innescata da un errore di Hernani che appoggia involontariamente per Dimarco. Cross del 32 bucato da Thuram e da Valeri ma sul quale si avventa Darmian che calcia di prepotenza sul primo palo, tiro che bacia il legno e si infila alle spalle di Suzuki.

15' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRRRRRRRRRR!! MAAAAAAAAAAAAAATTEEEEEEEEEEEEEEEEEOOOOOOOOOOOOO DAAAAAAAAAAAAAAAAAARMIIIIIIIIIIIIAAAAAAAAAAAANNNNNNNNNNN!!!

13' - Thuram reclama un calcio d'angolo ma Doveri non ha dubbi: l'ultimo tocco è il suo, rinvio dal fondo per il Parma.

11' - Risponde l'Inter, o almeno ci prova: bel lancio in avanti per Thuram che però manca l'aggancio al momento clou. Poco dopo, Darmian mette in area, Thuram non impatta la palla che finisce a Dimarco che calcia male.

10' - Sommer miracoloso! Il Parma con tre passaggi da Suzuki a Sohm si ritrova in area, Valeri serve Bonny che praticamente a tu per tu col portiere elvetico calcia un rigore in movimento trovando il piede dell'estremo difensore. Poi Almqvist prova a ribadire in porta trovando però l'opposizione di Bastoni.

9' - Ping pong continuo tra le due fasce per l'Inter, con Lautaro che crossa un pallone da destra non trovando Thuram, poi Dimarco lancia per Bisseck che calcia al volo senza trovare la porta.

7' - Prova il numero Bonny disimpegnandosi tra due difensori, poi Dimarco interviene chiudendo la strada al giocatore gialloblu.

6' - Bisseck va di testa dopo una bella spizzata di Lautaro in area ducale, parata semplice per Suzuki.

4' - Combinazione Dimarco-Bastoni a sinistra, cross per Lautaro che viene trovato solo in area e colpisce al volo mandando abbondantemente alto.

3' - Lancio fuori misura di Acerbi per Darmian, rimessa per il Parma.

2' - Chivu alla fine opta per un 3-5-2 a specchio in fase difensiva.

18.00 - Calcio d'inizio del match per l'Inter: PARTITI!

17.58 - Delprato e Lautaro davanti a Doveri per il sorteggio.

17.56 - Sulle note della marcia trionfale dell'Aida, Parma e Inter entrano in campo.

17.55 - Squadre pronte ad entrare in campo. Tardini tutto esaurito.

17.46 - Prende posto anche Lilian Thuram, padre di Marcus nato proprio a Parma. Per la famiglia oggi è una sorta di derby del cuore.

17.44 - Squadre tornate negli spogliatoi, fra pochi minuti sarà calcio d'inizio al Tardini.

