E' di Joaquin Correa, su assist di Mehdi Taremi, schierato subito titolare da Simone Inzaghi, il primo gol della pre-season 2024-25 dell'Inter, vittoriosa per 3-2 contro il Lugano nel test a porte chiuse del 'BPER Training Centre' di Appiano Gentile. I nerazzurri, imbottiti di giovani, hanno sbloccato la sfida con il Tucu al 2', poi hanno subito la reazione degli svizzeri firmata dalla scatenato Kacper Przybylko, in gol prima su rigore e poi su azione nel giro di otto minuti dal 18esimo al 25esimo.

Dopo il breve intervallo a fine primo tempo, la ripresa si è aperta con la rete del pari interista: al 59', Taremi si è presentato dal dischetto per trasformare il penalty del 2-2. In seguito, è stato ancora l'ex Porto a prendersi la scena, questa volta con uno scavetto a beffare l'estremo difensore del Lugano per la doppietta personale. Il sigillo che ha fissato definitivamente il risultato sul 3-2.

TABELLINO:

INTER-LUGANO 3-2

RETI: 5' Correa (I), 19' rig. Przybylko (L), 25' Przybylko (L), 53' rig. Taremi (I), 60' Taremi (I).

INTER (3-5-2): 13 Martinez (21 Di Gennaro 61'); 31 Bisseck (57 Quieto 61' (61 Re Cecconi 75')), 58 Stante (55 Motta 54'), 47 Fontanarosa (51 Alexiou 61'); 54 Kamate (50 Aidoo 54'), 42 Agoumé (62 Bovo 72'), 22 Mkhitaryan (60 Zarate 64'), 52 Berenbruch (59 Topalovic 61'), 30 Carlos Augusto (53 Cocchi 69'); 99 Taremi (24 Salcedo 64'), 11 Correa (56 Owusu 64'). A disposizione: 97 Radu. Allenatore: Simone Inzaghi.

LUGANO (4-3-3): 58 Osigwe (15 Pseftis 51'); 46 Zanotti (2 Guillard-Brault 46'), 6 Papadopoulos (20 Doumbia 58'), 5 Hajdari (22 El Wafi 58'), 26 Marques (23 Valenzuela 58'); 7 Macek (25 Bislimi 58'), 8 Grgic (28 Ryter 41'), 27 Dos Santos (29 Belhadj 58'); 34 Babic (10 Bottani 58'), 93 Przybylko (31 Aliseda 58'), 18 Mahou (21 Cimignani). Allenatore: Mattia Croci Torti

Arbitro: Bonacina.

Assistenti: Bresmes - Trinchieri.

