Benjamin Pavard si è presentato ai tifosi del Marsiglia dopo il suo trasferimento sul gong del calciomercato dall'Inter e dopo essere sbarcato in città nei giorni scorsi. Ma non solo.

L'ex difensore nerazzurro, in occasione della conferenza stampa di presentazione, ha voluto salutare tutti i giornalisti present in sala stampa. Sicuramente un gesto non comune e apprezzabile. 

Data: Ven 12 settembre 2025 alle 18:34
Autore: Raffaele Caruso
