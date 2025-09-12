La conferenza stampa pre Nottingham Forest rappresenta per Mikel Arteta anche l'occasione per fare il punto sull'infermieria dell'Arsenal, club che l'Inter incrocerà nella fase campionato della Champions League. Il tecnico dei Gunners parte dalle condizioni di Saka, Saliba e White: "Bukayo è fuori e sta cercando di recuperare il più velocemente possibile, ma dobbiamo rispettare questo processo. Wilo si è allenato oggi, gli altri come al solito. Anche Ben White, che sta bene".

Arteta spiega poi anche il motivo delll'esclusione di Gabriel Jesus dalla lista UEFA: "Aveva subito un intervento chirurgico importante che avrebbe richiesto molti, molti mesi. Quindi, dopo averne discusso con lo staff medico e aver compreso il programma che avevamo e quando pensavamo che sarebbe stato disponibile, ovvero tra dicembre e gennaio, abbiamo deciso di prendere quella decisione. Come abbiamo fatto in passato con altri giocatori. Speriamo di aver sbagliato e che lui torni prima. Ma al momento la disposizione era molto chiara. Se tornerà verso dicembre? Secondo il nostro programma dovrebbe tornare più o meno in quel periodo". La sfida con l'Inter è in programma il 20 gennaio a San Siro, appuntamento che potrebbe vedere tra i protagonisti anche il brasiliano.