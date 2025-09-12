La UEFA ha revocato la squalifica di una giornata inflitta all'allenatore del Barcellona Hansi Flick e al suo vice allenatore Marcus Sorg dopo l'eliminazione dei catalani nella Champions League della scorsa stagione per mano dell'Inter. Questo significa che entrambi saranno in panchina giovedì prossimo per la partita inaugurale della Champions League dei blaugrana a Newcastle.

In una risposta scritta al ricorso presentato dal club catalano, a cui l'EFE ha avuto accesso, l'organo di governo del calcio europeo ha accolto parzialmente le accuse del club in seguito agli incidenti verificatisi nel tunnel degli spogliatoi di San Siro dopo il rocambolesco match vinto dai nerazzurri per 4-3.