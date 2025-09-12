Sono ufficiali gli anticipi e posticipi dalla 8ª alla 16ª giornata di andata del campionato di Serie C. Di seguito il programma dell'Inter U23, inserita nel Girone A.
SERIE C SKY WIFI - IL CALENDARIO DEI NERAZZURRI
GIORNATA 1 Novara-Inter U23 1-1 (ritorno 4/01/2025)
GIORNATA 2 Inter U23-Pro Patria 2-2 (ritorno 11/01/2025)
GIORNATA 4 Inter U23-Lecco (andata domenica 14/09/25 ore 15:00; ritorno 25/01/2026)
RECUPERO GIORNATA 3 Virtus Verona-Inter U23 (andata mercoledì 17/09/25 ore 19:00; ritorno 18/01/2026)
GIORNATA 5 Pergolettese-Inter U23 (andata domenica 21/09/25 ore 12:30; ritorno 01/02/2026)
GIORNATA 6 Inter U23-Triestina (andata giovedì 25/09/25 ore 20:45; ritorno 08/02/2026)
GIORNATA 7 Lumezzane-Inter U23 (andata domenica 28/09/25 ore 20:30; ritorno 11/02/2026)
GIORNATA 8 Inter U23-Ospitaletto F. (andata domenica 05/10/25 ore 20:30; ritorno 15/02/2026)
GIORNATA 9 Inter U23-Renate (andata domenica 12/10/25 ore 17:30; ritorno 22/02/2026)
GIORNATA 10 Alcione Milano-Inter U23 (andata venerdì 17/10/25 ore 20:30; ritorno 01/03/2026)
GIORNATA 11 Inter U23-Cittadella (andata lunedì 27/10/25 ore 20:30; ritorno 04/03/2026)
GIORNATA 12 Albinoleffe-Inter U23 (andata lunedì 03/11/25 ore 20:30; ritorno 08/03/2026)
GIORNATA 13 Inter U23-L.R. Vicenza (andata domenica 09/11/25 ore 12:30; ritorno 15/03/2026)
GIORNATA 14 Dolomiti B.-Inter U23 (andata sabato 15/11/25 ore 14:30; ritorno 22/03/2026)
GIORNATA 15 Trento-Inter U23 (andata domenica 23/11/25 ore 12:30; ritorno 29/03/2026)
GIORNATA 16 Inter U23-Pro Vercelli (andata domenica 30/11/25 ore 14:30; ritorno 04/04/2026)
GIORNATA 17 Arzignano V.-Inter U23 (andata 07/12/25; ritorno 12/04/2026)
GIORNATA 18 Inter U23-Giana Erminio (andata 14/12/25; ritorno 19/04/2026)
GIORNATA 19 Union Brescia-Inter U23 (andata 21/12/25; ritorno 26/04/2026)
Autore: Stefano Bertocchi
