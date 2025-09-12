Conferenza stampa quest'oggi anche per John Heitinga, allenatore dell'Ajax che mercoledì prossimo ospiterà l'Inter nella prima giornata di Champions League. Una sfida che però non è assolutamente nei pensieri del tecnico dei Lancieri, che preferisce concentrarsi sulla gara di campionato contro il PEC Zwolle: "È fantastico giocare in Champions League. È un'esperienza che non aspetto solo io, ma tutti noi. L'ho vissuta la scorsa stagione come assistente al Liverpool e, naturalmente, anche da giocatore. Questo è il palcoscenico su cui ogni giocatore vuole esibirsi, per misurarsi con i migliori in assoluto. Cercheremo di venderci cara la pelle, ma ripeto: non ci penseremo prima di sabato. Prima di tutto, concentrati sul PEC Zwolle", le parole di Heitinga.