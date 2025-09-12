Nelle prime due giornate di campionato nessuna squadra ha tentato più conclusioni dell'Inter dall’interno dell’area di rigore: 27, come il Milan. I nerazzurri hanno inoltre il miglior attacco nell’anno solare 2025, con ben 40 gol realizzati.

La forza del gruppo emerge anche nella distribuzione delle reti: già cinque marcatori diversi in questo avvio di Serie A, record condiviso soltanto con la Cremonese.

Sezione: Copertina / Data: Ven 12 settembre 2025 alle 19:43
Autore: Raffaele Caruso
