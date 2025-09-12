Terminata la parentesi con la Nazionale nigeriana, Ademola Lookman è tornato a Zingonia per riprendere gli allenamenti con l'Atalanta. La prima seduta col gruppo orobico è però rimandata: secondo la Gazzetta dello Sport, la condizione fisica del numero 11 è stata valutata da Ivan Juric e dal suo staff, i quali hanno optato per una seduta di solo lavoro individuale. Resta quindi ancora in bilico la sua convocazione per la gara di domenica 14 contro il Lecce: la decisione verrà presa dopo l’allenamento di sabato, a seconda di quello che sarà lo stato fisico.