Juventus-Inter sta per arrivare. A 24 ore dalla sfida ci ha pensato l'Inter a infiammare l'ambiente con un video motivazione pubblicato sui propri canali social.

"Quando arriva quella partita, lo si vede dagli occhi. Da ogni angolo d'Italia a ogni parte del mondo. Negli occhi di chi l'ha già vissuta. In quelli di chi deve ancora viverla. Occhi di colori diversi ma che hanno dentro gli stessi due colori. Per tutti questi occhi, non è solo una partita. E' la partita", le parole che accompagnano il video.