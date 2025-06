Finisce 1-1 il match d'esordio al Mondiale per Club tra Monterrey e Inter. Risultato che fa felici i messicani più degli italiani che hanno qualcosa da rimproverarsi, specie sul gol arrivato per una disattenzione difensiva prima e sullo svolgimento di un corner. Aspetto che mette in evidenza la necessità di continuare a lavorare anche sui calci piazzati, nota dolente anche della stagione ormai alle spalle, che trova però come contraltare una buona trama di gioco e forma fisica che fanno ben sperare. A Sergio Ramos, che di testa supera Sommer al 25esimo, risponde Lautaro che ruggisce bene, come buona parte dei compagni, diciotto giorni dopo il dramma di Monaco. Buona, ma non buonissima, la prima di Chivu che non sarà al settimo cielo ma può sorridere.

-------

IL TABELLINO

Marcatori: 25' Sergio Ramos (M), 42' Lautaro (I)

MONTERREY (3-5-2): 1 Andrada; 33 Medina, 93 Sergio Ramos, 4 Guzman; 2 Chavez (14 Aguirre 58'), 10 Canales (16 Rojas 90'), 30 Rodriguez, Torres (6 Deossa 58'), 3 Arteaga; 7 Berterame (5 Ambriz 78'), 29 Ocampos (19 Cortizo 90').

A disposizione: 22 Cardenas, 11 Alvarado, 17 Corona, 20 Gonzalez, 21 Reyes, 23 Sanchez, 31 De la Rosa, 32 Leone, 36 Moxica, 37 Fimbres.

Allenatore: Domènec Torrent

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 28 Pavard (11 Luis Henrique 58'), 15 Acerbi, 95 Bastoni; 36 Darmian, 23 Barella, 21 Asllani (8 Sucic 69'), 22 Mkhitaryan (59 Zalewski 78'), 30 Carlos Augusto (32 Dimarco 69'); 70 S. Esposito (9 Thuram 58'), 10 Lautaro.

A disposizione: 12 Di Gennaro, 13 J. Martinez, 40 Calligaris, 6 De Vrij, 42 Palacios, 45 Carboni, 48 Re Cecconi, 49 De Pieri, 52 Berenbruch, 58 Cocchi. Allenatore: Cristian Chivu.

Ammoniti: Rodriguez (M), Asllani (I), Barella (I), Lautaro (I).

Recupero: 4' -

---------

RIVIVI IL LIVE

di INTER-MONTERREY 1-1

(Sergio Ramos 25', Lautaro Martinez 41')

96' - Non c'è più tempo: Sampaio fischia tre volte e scrive la parola fine al match d'esordio di Cristian Chivu e dell'Inter in questo Mondiale per Club. Match che consegna un solo punto a squadra per un 1-1 che indubbiamente fa più felici i Rayados.

94' - Sampaio fischia fallo a favore del Monterrey su una spallata di Darmian su Deossa. Decisione che non piace al capitano dell'Inter che protesta e rimedia un giallo.

92' - Ancora Inter in pressione nella metà campo del Monterrey, che resiste alle incursioni dei nerazzurri e approfitta della seconda disattenzione del match dell'Inter e fa percorrere un brivido incredibile alla squadra di Chivu. Occasionissima per Deossa che sfugge alla difesa interista poi sul tiro colpisce la parte esterna della rete e grazia i milanesi.

89' - Saranno 6 i minuti di recupero.

89' - Doppio cambio per Torrent: Fuori Ocampos e Canales, dentro Rojas e Cortizo.

88' - Inter in avanti alla continua ricerca di un varco verso la porta di Andrada, i messicani trovano un corridoio per sfuggire agli uomini di Chivu e scattare in contropiede ma Barella ferma Deossa fallosamente: giallo anche per lui.

86' - Angolo per i nerazzurri: Barella alla battuta, ma Sergio Ramos libera l'area da ogni pericolo spazzando lontano.

85' - Errore di Zalewski che riceve un buon pallone di Dimarco ma sbaglia il tocco e la consegna di fatto a Medina.

82' - Angolo per il Montterrey che questa volta viene fermato da Thuram che spazza e fa ripartire l'azione. Difesa dei messicani però che non si fa sorprendere e con un possibile fallo sul Tikus, non ravvisato né da Sampaio né dal guardalinee.

81' - Prima occasione anche per Zalewski che colpisce male e spedisce sul fondo.

78' - Cambio anche per Torrent: fuori Berterame e dentro Ambriz.

77' - Ancora un cambio per l'Inter: Zalewski prende il posto di Mkhitaryan.

77' - Occasionissima per il capitano. Gran pallone di tacco di Dimash in mezzo per il Toro praticamente solo, libero da marcature ad altezza del dischetto che però fa impennare di poco sopra l'incrocio dei pali un pallone deliziosissimo. Comprensibilmente incredulo il dieci di Chivu.

75' - Scontro Aguirre-Andrada, con l'estremo difensore che ha avuto la peggio

74' - Ancora Andrada sventa il pericolo sullo sviluppo del corner: sulla ribattuta Barella tenta il tiro dalla distanza ma il pallone finisce ancora fuori dallo specchio della porta.

73' - Prima imbucata per Thuram che stava per scattare verso Andrada, ma Medina lo anticipa e devia in angolo.

69' - Cambia ancora Chivu: Dentro anche Dimarco per Carlos Augusto e spazio anche a Sucic che subentra ad Asllani.

68' - GOL DELL'INTER: ANCORA IL TORO! Ma il risultato non cambia: il gol non è valido. Il VAR conferma la sensazione avuta in live: offside! Resta la bella intuizione di Asllani verso Barella che trova il corridoio perfetto per il capitano. Bella l'idea e anche l'esecuzione, ma la furbizia di Sergio Ramos manda il Toro in fuorigioco.

64' - Palo per il Monterrey: Sergio Canales ci prova dalla distanza e colpisce un legno.

64' - Altro fallo di Asllani su Rodriguez, altra punizione a favore del Monterrey:

63' - Corner che non regala emozioni: la difesa spazza facilmente.

62' - Occasione per l'Inter con Lautaro che perde l'attimo ed è costretto ad accontentarsi di un corner.

61' - Fallo di Asllani, Wilton Sampaio mostra il giallo.

59' - Cambia anche Chivu: fuori Esposito, al suo posto entra Marcus Thuram. E fuori anche Benjamin Pavard che cede il posto a Luis Henrique, alla prima in nerazzurro.

58' - Primi cambi della partita: dentro Nelson Deossa che prende il posto di Oliver Torres. Mentre Chavez lascia il posto ad Aguirre.

56' - Ancora tentativo di manovra offensiva dell'Inter con Lautaro che serve Bastoni, bravo a tener viva l'azione e poi ricevere dal capitano e mettere al centro per Barella: il sardo prova il tentativo di prima colpendo col collo del piede e la palla finisce alta. Bella occasione per il 23 meneghino.

55' - Corner che non favorisce la squadra di Chivu che si fa facilmente neutralizzare da Ocampos che spazza in rimessa laterale. I nerazzurri restano lì, tentano a trovare un'imbucata che non trovano.

54' - Il Monterrey alza la pressione, innesca un'azione confusa dalle parti di Sommer ma l'Inter trova l'imbucata per far partire la controffensiva e guadagna un ottimo corner.

49' - Punizione per l'Inter: il pallone arriva dritto nelle braccia di Andrada. Sulla ribattuta arriva Esposito che calcia ancora un pallone facile per l'estremo difensore del Monterrey.

46' - Si ricomincia: nessun cambio per le due squadre. Prima palla del secondo tempo al Monterrey!

04.07 - Le squadre rientrano in campo.

-------

L'Inter di Cristian Chivu si presenta al mondo contro il Monterrey con le vesti di squadra divertente, aggressiva, paziente e concentrata... almeno fino al 25esimo quando Ocampos approfitta della prima 'leggerezza' dei nerazzurri, guadagna un corner dal quale Sergio Ramos svetta più alto di tutti e scrive il vantaggio per i messicani. I nerazzurri non si lasciano abbattere, reagiscono immediatamente e trovano il pari con capitan Lautaro in pieno recupero della prima fase di gioco. Buona gara fin qui della squadra milanese che paga l'unica vera grande disattenzione dei primi quarantanove minuti.

-------

45'+4' - Non c'è più tempo. Sampaio fischia due volte: squadre negli spogliatoi.

45' +2' - Ancora Asllani alla battuta della punizione che questa volta però s'infrange contro la barriera.

45' - Punizione per l'Inter e primo giallo della partita ai danni del 30 di Torrent, Rodriguez: il centrocampista stende Mkhitaryan ed è il primo giocatore a finire sul taccuino di Sampaio.

45' - Saranno quattro i minuti di recupero.

GOL DI LAUTARO: Asllani batte il calcio di punizione, Carlos Augusto si inserisce sul filo del fuorigioco e mette in mezzo di prima col piede debole: Acerbi lascia scorrere verso il Capitano che non sbaglia e riporta in pari un risultato, finora ingiusto.

41' - GOOOOOOOOOOOOOOOL DELL'INTER: IL CAPITANO LAUTARO MAAAAAARTIIIIIINEEEEEEZZZZZ. 1-1!

40' - Punizione a favore dell'Inter: Ocampos stende Pavard. Sampaio non ha dubbi e fischia fallo.

38' - Proteste dell'Inter per un presunto tocco di mano in area di un giocatore del Monterrey sullo svolgimento del corner, ma dopo un breve check Sampaio dà l'ok per proseguire: tutto regolare.

37'- Pavard fa scattare Darmian sulla destra che prova il cross in mezzo e trova una deviazione: altro corner per l'Inter.

34' - Ancora nerazzurri in avanti, ancora un fuorigioco a fermarli. Mkhitaryan scambia con Darmian con pazienza, prima di trovare il taglio a cercare ancora una volta Seba Esposito, ma la difesa dei messicani intrappola ancora l'Inter in offside.

30' - Altra grandissima occasione per la squadra di Chivu con un'azione innescata dal capitano che scambia con Carlos: il 30 dell'Inter mette in mezzo a cercare Esposito, ma l'attaccante dei milanesi viene fermato ancora da un attentissimo Andrada in spaccata.

29' - L'Inter prova immediatamente a reagire e iniziano ad accendersi anche gli animi sul campo: scintille tra Medina e Lautaro.

GOL DI SERGIO RAMOS: Dal corner arriva un pallone sul quale arriva di testa il solito rapace Sergio Ramos che svetta più in alto di tutti e punisce un colpevole Sommer che parte leggermente in ritardo e non arriva.

25' - GOL DEL MONTERREY: Sergio Ramos porta in vantaggio i messicani. 1-0!

24' - Monterrey che va in avanti con Ocampos che va in pressione sui nerazzurri che se la cavano in corner.

22' - Esposito resiste dalla marcatura avversaria riesce a servire Carlos che favorisce Barella che da solo prova la sterzata liberandosi di due avversari prima di servire Darmian che però calcia malissimo pur avendo lo specchio della porta libero, anche se non da posizione ravvicinata. Che occasione per l'Inter"

21' - È ancora la squadra di Chivu a gestire il pallone, con un bello scambio tra Lautaro e Asllani.

18' - L'Inter intanto riparte veloce e Mkhitaryan per Lautaro orchestrano una manovra della quale prova ad approfittare Esposito: palla intercettata dalla difesa di casa che devia in corner. Dalla bandierina va Asllani alla ricerca di una deviazione verso la porta di Andrada, ma il Monterrey se la cava.

18' - Buono scambio a centrocampo tra Canales e Ocampos, ma Bastoni è attento e spazza il pericolo.

14' - Ancora Barella ad inventare, buona giocata per Esposito che fa partire il tiro: Guzman mura.

11' - Primo mezzo brivido per la squadra 'di casa' che subisce la pressione e la paziente manovra dell'Inter alla ricerca dell'imbucata di Lautaro, ma Andrada intuisce e anticipa il capitano lasciando sfilare sul fondo il pallone servito da Barella.

8' - Bella fase di fraseggio da parte della squadra di Cristian Chivu, Pavard tenta il tiro dalla distanza ma spara altissimo.

6' - Nerazzurri che dalla sinistra provano ancora a costruire la manovra offensiva, ma si alza ancora la bandierina: si riparte da punizione a favore dei messicani.

5' - Monterrey che prova a proporsi dalle zone d'attacco, ma vedere Acerbi spazza anche se non benissimo

3' - Inter subito in avanti. Esposito fermato da un avversario, per l'arbitro non c'è fallo e l'assistente ravvisa il primo fuorigioco del match.

03.00 - Ci siamo, è l'Inter a muovere il primo pallone: PARTITI!

02.59 - Sergio Ramos e Lautaro davanti all'arbitro Sampaio per il sorteggio.

02.56 - Le due squadre entrano in campo per il prepartita.

---------

Come annunciato, niente esordio per il nuovo arrivato Santiago Mele, in porta ci sarà Esteban Andrada, che nella linea difensiva a sua protezione ritrova uno dei nomi più celebri della rosa messicana, ovvero Sergio Ramos, al rientro dopo l'infortunio. Torrent, all'esordio col Monterrey, esattamente come Chivu con l'Inter, si piazza a specchio rispetto all'Inter e a dispetto da ogni aspettativa schiera un tandem d'attacco formato da Berterame e Ocampos.

Tutto confermato invece lato Inter, con il tecnico romeno che schiera come suo primo undici iniziale che vede come tandem d'attacco Lautaro-Esposito. Partono dalla panchina i nuovi acquisti Luis Henrique e Sucic.

------------

Tutto pronto per l'esordio dell'Inter di Cristian Chivu in questo FIFA Club World Cup 2025. Lo scenario è quello del Rose Bowl di Pasadena, uno stadio che non rievoca bei ricordi agli italiani che in quello stadio hanno visto Roby Baggio sbagliare il fatidico calcio di rigore di Usa '94 e consegnare di fatto la Coppa del Mondo al Brasile di Carlos Alberto Parreira. Come in Italia '90 il sogno dell'Italia si infrangeva alla lotteria degli undici metri e alle lacrime di Franco Baresi e allo sconforto del Divin Codino faceva da contraltare la gioia del popolo verdeoro. Oggi l'Inter riporterà l'Italia sul prato del Rose Bowl, a distanza di 31 anni da quella brutta serata, una parte di calcio italiano che ha da ritrovarsi: dopo Monaco e dopo la sconfitta dell'Italia con la Norvegia che mette in discussione l'accesso al campionato del Mondo 2026 ancora in USA. Un'Inter, fatta dagli italiani Nicolò Barella, Alessandro Bastoni, Federico Dimarco, Davide Frattesi (per citare gli interisti presenti a Oslo), che riparte dal 'nuovo mondo' per ritrovare il 'vecchio' e sé stessi.

Lo fa da Cristian Chivu, l'uomo scelto per ritrovare 'i principi che ha sempre avuto e che non deve perdere' - per citare lo stesso allenatore romeno -, che esordisce anche lui alla guida della sua Beneamata che tra poco più di un'ora affronterà il Monterrey di Domènec Torrent, avversario contro il quale i nerazzurri avranno un compito persino più grande della mera esorcizzazione del tabù di un 'tempio maledetto'.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!