"Se dovesse perdere questo scudetto, l'Inter entrerebbe nella storia in negativo". Intervenendo sulle frequenze di TMW Radio, Francesco Colonnese, ex difensore nerazzurro, ha parlato così dello scenario clamoroso che vedrebbe la squadra di Cristian Chivu farsi scavalcare da Milan o Napoli sull'ultimo rettilineo del campionato sperperando un vantaggio sulla seconda che, a un certo punto della stagione, era arrivato a dieci punti.

"A Firenze, l'Inter era andata subito in vantaggio, ma poi doveva azzannare la partita - ha aggiunto Colonnese -. Le squadri forti, quando sono vicine all'obiettivo, devono portare a casa il risultato. Ci vuole più cattiveria, più leadership. Questo lo dico anche se so che manca uno come Lautaro. La Fiorentina è sì in ripresa, ma la partita si doveva vincere per come era stata indirizzata: era un match point. In ogni caso, non credo che obiettivamente si sia riaperto il campionato: è sempre meglio essere sempre avanti in classifica di sei punti".