"È stato allora che ho conosciuto davvero Cholo... e i suoi calci, soprattutto quelli che mi faceva in allenamento, erano durissimi, molto duri. Essendo così giovane, forse non capivo bene le cose". Così Ronaldo il Fenomeno ricorda il periodo in cui a Milano, nella sua Inter, arrivò da Madrid Diego Pablo Simeone. "Gli dicevo: 'Dammii la palla, mettila nello spazio, perché con 3 o 4 metri di spazio posso battere chiunque". Ero bravo a mettergliela in rete, e lo facevo benissimo" racconta Ronie a Prime Video sugli automatismi di gioco creati con il Cholo.

Poi sulla finale di Coppa UEFA in Francia: "Arrivammo a Parigi per una finale tutta italiana, ed è stata spettacolare. Avere di fronte il portiere era come avere un dio; era fatta, era già vinta. Al secondo palleggio, è andato alla mia sinistra e in quel momento avevo tutta la parte destra libera per andare a segnare, senza impedimenti, e spingere dentro. Avevo ancora delle buone ginocchia che hanno retto. Ripensandoci, mi dispiace di non averlo ascoltato di più; voleva solo ottenere il meglio da tutti, la migliore prestazione da tutti. Penso che sia esattamente quello che fa ora come allenatore".