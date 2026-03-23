C'era anche Paolo Di Canio tra gli ospiti del circuito di padel Legends Trophy, dedicato agli ex protagonisti del mondo del calcio. Parlando coi cronisti presenti alla manifestazione, Di Canio tocca anche il tema Francesco Pio Esposito evidenziandone le differenze di carattere rispetto a Rafa Leao: "Tutt’altra storia. Si vede che ha motivazione interiore. Mi sembra il ragazzo di un tempo. Non perché i ragazzi di oggi non abbiano voglia, basta vedere Kenan Yildiz. Però mi sembra proprio il giocatore di un’altra epoca, l’unico difetto è che in area non ha velocità, però mi fa impazzire. Vedere sto ragazzo che si sbatte, che fa l’ultima girata, che ci rimane perché gli hanno tirato la maglia: ce lo teniamo ben stretto, perché è veramente una forza della natura. Anzitutto per attitudine: uno come lui ci serve".

La verve di Esposito sarà utile anche per questi playoff dove l'Italia si gioca non solo l'accesso ai Mondiali del Nord America: "Ora ci aspetta una lotta. Non voglio istigare nulla: il Galles vuole fare la storia, idem la Bosnia. Pio mi piace tantissimo, la difficoltà è capire se può essere l’attaccante indiscutibile dell’Inter. Può diventare una sorta di Luca Toni".