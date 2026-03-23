Cambio di programma dell'ultima ora per la Nazionale argentina di Lionel Scaloni: l'amichevole messa in agenda per martedì 31 marzo non vedrà il Guatemala come avversario dei campioni del mondo in carica, a causa di una norma del regolamento FIFA che vieta a una Nazionale di disputare partite in continenti diversi durante la stessa finestra di amichevoli. Il Guatemala, infatti, giocherà in Algeria il prossimo 27 marzo. Pertanto, la nuova avversaria dell'Albiceleste sarà lo Zambia, ma già il 27 l'Argentina scenderà in campo, sempre alla Bombonera, contro la Mauritania.

La AFA ha reso noti gli orari delle due sfide, che non vedranno coinvolto Lautaro Martinez che è rimasto in Italia dove approfitterà per accelerare il proprio recupero per il rush finale del campionato: la gara contro la Mauritania si giocherà venerdì 27 alle 20:15 di Buenos Aires, stessa ora per il test con i Chipolopolo. 

Sezione: News / Data: Lun 23 marzo 2026 alle 19:14
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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