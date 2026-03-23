Cinque vittorie e due sconfitte: questo il bilancio delle sette partite giocate dalle squadre del vivaio dell'Inter nel week-end, tra cui spicca la rimonta della Primavera di Benny Carbone a spese della Lazio che si è consumata nei minuti finali. Ecco i risultati con i marcatori nel dettaglio_ 

UNDER 20 Campionato Primavera 1, 31ª giornata: INTER-Lazio 3-2 Reti: 54' Zouin, 85' rig. Marello, 90+4' Bovio

UNDER 19 FEMMINILE Campionato Primavera 1 Femminile, 18ª giornata: INTER-Roma 0-2

UNDER 18 Campionato, 27ª giornata: Cesena-INTER 0-2 Reti: 30' Franchi, 46' Konteh

UNDER 17 FEMMINILE Fase interregionale, 7ª giornata: Milan-INTER 2-0

UNDER 16 Amichevole: INTER-Renate 3-0 Reti: 64' Castellarin, 69' Keqi, 77' Omini

UNDER 15 Amichevole: INTER-Jacksonville 3-0 Reti: 7' Broinas, 20' Parisi, 48' Fall

UNDER 15 FEMMINILE Fase interregionale, 6ª giornata: Sudtirol-INTER 1-2 Reti: 1' pt Della Morte, 25' st Della Morte

Sezione: Giovanili / Data: Lun 23 marzo 2026 alle 18:01
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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