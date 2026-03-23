Ivan Rakitic, ospite a un evento in Italia, si è soffermato anche su Petar Sucic: "E’ bellissimo vederlo giocare in una squadra grande come l’Inter. E’ molto giovane ma ha qualità e tutta la Croazia lo supporta”. Focus anche su Baturina: “Complimenti a Fabregas per quello che sa facendo a Como, per come gioca questa squadra. I giocatori capiscono le sue idee. Per un allenatore giovane è fondamentale avere un’idea e svilupparla, lui ce l’ha e basta vederli sul campo".