Intervistato dai giornalisti presenti alla tappa italiana del Legends Trophy, Andriy Shevchenko ha parlato del campionato italiano, partendo proprio dalla lotta scudetto: "Campionato aperto? L'Inter ha una rosa molto più ampia, ha giocatori di spessore diverso ed è in vantaggio. Ma il Milan sta facendo un ottimo campionato. La partita vinta col Torino è un passo importante in avanti, Allegri ha caricato la squadra dopo la sconfitta contro la Lazio. Penso che il Milan vincerà le prossime partite e metterà pressione all'Inter. Si decide partita per partita. Se il Milan sta vicino all'Inter tutto può succedere...".

Tornerebbe al calcio senza VAR?

"Bisogna valutare tutto molto bene. La tecnologia aiuta, anche se tanta gente non è contenta".