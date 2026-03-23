L'ex attaccante di Napoli e Juventus Fernando Llorente, ospite del Legends Sport Trophy of Padel di Milano, ha parlato ai cronisti presenti a proposito del finale del campionato italiano: "Chi è la favorita per il titolo? L'Inter. Ha un vantaggio importante e poi è una squadra fortissima, l’ha dimostrato negli ultimi anni. Però non si sa mai: anche l’anno scorso ha perso delle partite incredibili nel finale. Il Napoli quindi deve credere alla rimonta, come qualsiasi squadra che ha la possibilità di farcela. L’Inter nelle ultime partite ha perso dei punti importanti, non si sa mai: è un momento decisivo e piano piano, se vinci tutte le partite, chi è sopra può sbagliare".

Llorente usa belle parole anche nei confronti di Pio Esposito: "È un giocatore molto interessante, è al suo primo anno in Serie A e deve crescere. Io ricordo che ho fatto tanta fatica all’inizio, è normale: arrivi ad alto livello e trovi giocatori pazzeschi, difensori fortissimi. Però secondo me lui sta facendo molto bene, tiene benissimo la palla, fa giocare la squadra. Secondo me se prende fiducia e fa gol diventa un grande giocatore”.