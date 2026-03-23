Demetrio Albertini, presente all'evento Legends Trophy, organizzato da City Padel Milano, ha parlato a Tmw degli equilibri del campionato: “Oggettivamente prima deve perderlo l’Inter, oggi ha in mano quello che è il suo futuro. Lo scudetto ce l’ha in mano e deciderà cosa dovrà essere. Certo, se dovesse capitare l’impensabile non approfittarne sarebbe un errore. Magari essere dietro dia più tranquillità, ma dipende solo dall’Inter”.