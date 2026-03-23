Intervistato da Sky Sport dopo l'1-1 tra Fiorentina e Inter maturato ieri sera al Franchi, Yann Bisseck ha provato a fotografare il momento della squadra di Cristian Chivu, in crisi di risultati nelle ultime giornate: "Non è mai semplice quando sei primo in classifica, siamo consapevoli della nostra forza ma se non lo mettiamo in campo succede questo - la premessa del difensore tedesco -. Dobbiamo imparare, si decide tutto in campo. Se giochi per una squadra così forte come l'Inter vuoi vincere ogni partita; se non riesci a farlo, ti rimane addosso una sensazione che non ti piace. Non dobbiamo ingigantire le cose, ma dobbiamo riguardare la partita per capire cosa fare meglio. Dobbiamo finire questo campionato al primo posto, questa è la cosa più importante. Non stiamo pensando tanto alla partita, dobbiamo solo migliorarci e alzare il livello".