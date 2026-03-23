Christian Panucci, presente alla Golden Goose Arena di Milano dove è andata in scena la tappa italiana del Legends Trophy di padel, ha pochi dubbi su chi porterà a casa il titolo della Serie A: "Siamo un po' così perché negli anni precedenti l'Inter si è lasciata aggiungere, non voglio gufare nessuno ma mi sembra che solo loro lo possano perdere. In questo momento guarderei non tanto l'aspetto tecnico ma soprattutto quello mentale, la voglia di vincere questo campionato e la personalità dei giocatori".

Qualche consiglio per Cristian Chivu? "No, lui è un ragazzo intelligente. È capitato anche a me di essere 6-7 punti avanti in carriera, bisogna essere tranquilli e cercare di determinare senza paura. L'Inter è superiore alle altre e deve dimostrarlo".