Arrivano buoni segnali da Coverciano per Rino Gattuso e di riflesso anche per l'Inter: Alessandro Bastoni ha svolto infatti qualche giro di prova sul campo di Coverciano, accompagnato dal medico, forzando anche la corsa per mettere alla prova la caviglia andando in senso antiorario con curvature a sinistra. Lo riferisce Sky Sport, aggiungendo che al termine della corsa, apparsa comunque abbastanza fluida, rivolgendosi al CT Bastoni ha affermato: "La situazione è gestibile"