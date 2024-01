L'Inter osserva la crescita di Valentin Carboni e domani si ritroverà l'argentino come avversario. Secondo Tuttosport, ad oggi gli interessi maggiori dei nerazzurri guardando ai biancorossi cadono proprio sul giocatore già di proprietà dei nerazzurri, più ancora che su Colpani, giocatore gradito ma sceso nelle gerarchie a maggior ragione dopo che l'Inter è balzata in pole per Zielinski. Difficile pensare che arrivi un investimento per il centrocampista.

Dal giorno del gol del 1° dicembre contro la Juventus, Palladino ha dato sempre più spazio al ragazzo, che ha conquistato il tecnico con il lavoro, sempre concentrato sul campo. Il futuro? Intanto proverà a fare uno scherzetto alla "sua" squadra. Dopodiché l'Inter valuterà nei prossimi mesi cosa fare con lui. Tornerà a Milano a seguito del prestito secco e poi si capirà se sarà per restarci o per ripartire.