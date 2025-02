Matteo Darmian sarà costretto a dare forfait per circa un mese. La distrazione muscolare al semimembranoso della coscia destra accusata martedì scorso in Inter-Lazio di Coppa Italia, secondo quanto appurato da Sky Sport, gli farà saltare le prossime cinque partite (Napoli, Feyenoord, Monza, Feyenoord e Atalanta). L'obiettivo dello staff medico è rimetterlo a disposizione di Simone Inzaghi per la sfida con l'Udinese del 30 marzo, dopo la sosta dedicata alle Nazionali.

