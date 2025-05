Niente da fare per Davide Frattesi. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il centrocampista nerazzurro non prenderà parte alla sfida in programma domani sera a San Siro contro la Lazio.

Inzaghi non avrà dunque a disposizione l'ex Sassuolo e Lautaro Martinez. Per entrambi il rientro è previsto contro il Como, nell'ultima giornata di campionato. Contro la Lazio Mkhitaryan è favorito per una maglia da titolare a centrocampo con Barella e Calhanoglu. In avanti, senza il Toro, toccherà ancora una volta a Taremi. Questa volta l'iraniano farà coppia con Thuram.

Ecco la probabile (3-52): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Taremi.

