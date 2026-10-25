INTER-FIORENTINA 0-0

LIVE MATCH

31' - Proteste di San Siro per un fuorigioco della Fiorentina segnalato da Mariani su azione di ripartenza nerazzurra. Poco prima, brivido su uno spunto di Dodò.

27' - Diouf! Un tentativo di colpo di testa in tuffo andato a vuoto di Thuram, grazie ad un rimpallo su Pongracic, finisce col francese che completamente solo e con lo specchio della porta aperto calcia alto.

26' - Scambio Mkhitaryan-Carlos Augusto, il brasiliano prova a mettere in mezzo o cercare un rimpallo per un corner: non ottiene né l'uno né l'altro.

23' - Strappo di Diouf che scuote San Siro, l'azione prosegue con cross di Carlos Augusto sul quale va di testa Mkhitaryan senza inquadrare la porta.

21' - Carlos Augusto va di testa sul primo palo su corner di Barella, palla di poco a lato.

16' - Thuram ferma Fagioli in maniera secondo Mariani non consona, punizione Fiorentina.

15' - Arriva la prima conclusione dell'Inter: tiro da fuori di Barella parato da De Gea.

13' - Evidente strattone di Pellegrino a disturbare Akanji, Mariani però non ravvisa falli. Poi c'è richiamo per Pongracic per un fallo su Thuram.

10' - Primo corner del match per l'Inter.

7' - Bastoni si accinge a battere una rimessa laterale che per Mariani è pero appannaggio della Fiorentina.

5' - Prima costruzione dell'Inter, Diouf lanciato da Barella prova a mettere in mezzo per Bisseck che viene ostacolato ma lotta per ottenere un corner in un contrasto con un avversario. Senza però riuscirci.

5' - Inter che gestisce il pallone pur faticando a uscire dalla propria metà campo.

2' - Prova proprio l'argentino, che centra la barriera.

1' - Subito punizione pericolosa per la Fiorentina per fallo di Bastoni su Mastantuono.

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12.31 - Sarà della Fiorentina il calcio d'inizio del match: PARTITI!

12.30 - Barella e De Gea davanti a Mariani per il sorteggio. 

12.27 - Inter e Fiorentina fanno il loro ingresso sul terreno di gioco. 

12.26 - Squadre nel tunnel che porta al campo.

12.15 - Le squadre tornano negli spogliatoi. A breve il calcio d'inizio.

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IL TABELLINO
INTER-FIORENTINA 0-0

INTER: 49 Provedel; 31 Bisseck, 25 Akanji, 95 Bastoni; 17 Diouf, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 30 Carlos Augusto; 94 Esposito, 9 Thuram.

In panchina: 1 J. Martinez, 12 Di Gennaro, 5 Stankovic, 7 Zielinski, 8 Sucic, 14 Bonny, 32 Dimarco, 46 Bovio, 48 Mosconi, 51 Jakirovic, 53 Lavelli, 99 Spence.

Allenatore: Cristian Chivu

FIORENTINA: 43 De Gea; 20 Jimenez, 3 Dragusin, 5 Pongracic, 21 Valdepenas; 27 Ndour, 44 Fagioli, 4 Brescianini; 30 Mastantuono, 25 Njie; 32 Pellegrino.

In panchina: 19 Lezzerini, 53 Christensen, 2 Dodô, 17 Joao Mario, 23 Beto, 28 Pedro Gonçalves, 29 Gnonto, 33 Viery, 42 Inao Oulai, 72 Mazzeo, 73 Pirrò, 74 Ademi.

Allenatore: Paolo Vanoli

Arbitro: Mariani. Assistenti: Alassio - Rossi. Quarto ufficiale: Zufferli. VAR: Fabbri. AVAR: Santoro

Note
Possesso palla: 54%-46%
Tiri in porta: 1-0
Tiri totali: 4-2
Corner: 2-0

Sezione: In Primo Piano / Data: Dom 25 ottobre 2026 alle 13:00 / Fonte: Dall'inviato a San Siro
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
autore
Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.