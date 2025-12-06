INTER-COMO 1-0 (11' Lautaro Martinez)

LIVE MATCH

HALFTIME REPORT - L'ennesimo gol di Lautaro Martinez, che riesce a fare centro anche al Como, indirizza un primo tempo a due facce, con un'Inter molto aggressiva nella prima parte e una seconda metà di frazione più tattica, dove gli avversari provano a uscire dal guscio ma senza mai fare del male a Sommer. Da segnalare il duello senza esclusione di colpi tra Lautaro Martinez e Diogo Carlos.

-------

45' + 3 - Di Bello fischia la fine del primo tempo. Inter che va al riposo avanti per 1-0 sul Como grazie al gol di Lautaro Martinez.

45' + 3 - Calhanoglu calcia la punizione, Butez esce e blocca.

45' + 2 - Brutto intervento di Diogo Carlos su Lautaro, che stavolta va a dirgli qualcosa a brutto muso e l'ex Siviglia gli ride in faccia. Giallo da parte di Di Bello.

45' + 1 - Saranno due i minuti di recupero. Addai prova a scappare sulla destra ma si porta il pallone sul fondo.

43' - Potenziale occasione per il Como con Douvikas che l'Inter sventa con Bastoni che poi parte in contropiede ma viene fermato da Perrone. Di Bello estrae il cartellino giallo.

41' - Barella e Dimarco costruiscono una bella transizione che frutta un calcio d'angolo.

38' - Bastoni arriva alle spalle di Addai entrato in area, gli strappa palla e guadagna anche un fallo.

37' - Como che può partire in contropiede, ma il pallone rimbalza su Di Bello che poi si sincera delle condizioni di Lautaro rimasto a terra.

34' - Luis Henrique ruba palla a Nico Paz e lancia Barella, il cui cross viene però murato da un avversario.

32' - Finisce qui la partita di Morata, dentro Douvikas.

31' - Morata a terra per un problema muscolare dopo un duello con Dimarco, Fabregas deve probabilmente ricorrere al cambio.

27' - Palla persa di Calhanoglu, recupera da Cunha che mette in area. Acerbi devia in calcio d'angolo conm Morata che però sarebbe stato in fuorigioco.

26' - Uscita da campione palla al piede di Lautaro Martinez che poi prende fallo.

25' - Lautaro ha qualcosa da dire su Diogo Carlos con Di Bello.

24' - Cross di Valle troppo largo, Bastoni in scivolata fa rimpallare palla su Posch guadagnando un rinvio dal fondo.

20' - Corpo a corpo tra Diogo Carlos e Thuram, che però si risolve in un abbraccio.

19' - Thuram gigioneggia palla al piede, poi serve Lautaro che calcia debolmente. Ma erano tutti consci del fatto che il francese fosse partito in offside.

16' - Contrasto tra Lautaro e Ramon di testa, Di Bello ferma il gioco per concendere una punizione al Como con Calhanoglu lanciato in porta.

15' - Nico Paz travolto dopo una banale palla persa dell'Inter, punizione per il Como.

IL GOL DI LAUTARO: Il 90% del merito della rete è di Luis Henrique che si inventa uno sfondamaento pazzesco a destra, poi riesce a mettere in mezzo per il Toro che da posizione ottimale colpisce e buca Butez, ottenendo il 30esimo scalpo della Serie A. Ma i festeggiamenti sono in primis per il brasiliano, che si è inventato una splendida giocata.

11' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRRR!!! LAAAAAAAAAAAAAAAAAUTAAAAAAAAAAAAAAAROOOOOOOOOOOOOOOO MAAAAAAAAAAAAAARTIIIIIIIIIIIIIIIIINEEEEEEEEEEEEEEZZZZZZZZZZZZZZZZ!!!

10' - Posch colpisce Bastoni duramente al volto.

9' - Cerca la progressione Thuram che finisce imbrigliato tra tre difensori e perde il pallone. Il recupero è firmato da.. Nico Paz.

8' - Proteste di Barella per una trattenuta non sanzionata da Di Bello.

6' - Diogo Carlos ha un trattamento speciale per Lautaro, che poi scaglia fuori il pallone con molta rabbia per il mancato intervento di Di Bello.

4' - Filtrante bellissimo di Lautaro per Barella che si trova a tu per tu con Butez, che mette la mano e devia in corner il tiro del centrocampista.

3' - Lancio di Bastoni troppo lungo per Lautaro che deve guardare il pallone spegnersi sul fondo.

1' - Subito occasione per l'Inter: velo di Thuram a lanciare Lautaro che al momento di colpire viene anticipato da Ramon.

----

18.01 - Sarà del Como il calcio d'inizio del match: PARTITI!

17.59 - Lautaro e Da Cunha davanti a Di Bello per il sorteggio.

17.57 - Inter e Como entrano sul terreno di gioco,

17.55 - Si accomoda il CT della Nazionale Rino Gattuso, accompagnato dal suo vice Riccio.

17.47 - Lautaro Martinez e Roberto Boninsegna ricevono un riconoscimento dal presidente dell'Inter Beppe Marotta.

17.46 - Le due squadre sono rientrate negli spogliatoi, fra breve il calcio d'inizio a San Siro.

-----

IL TABELLINO

INTER-COMO 1-0

MARCATORE: 11' Lautaro Martinez

INTER: 1 Sommer; 25 Akanji, 15 Acerbi, 95 Bastoni; 11 Luis Henrique, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 7 Zielinski, 32 Dimarco; 9 Thuram, 10 Lautaro Martinez.

In panchina: 13 Martinez, 60 Taho, 6 De Vrij, 8 Sucic, 14 Bonny, 16 Frattesi, 17 Diouf, 22 Mkhitaryan, 30 Carlos Augusto, 31 Bisseck, 43 Cocchi, 49 Maye, 94 Esposito.

Allenatore: Cristian Chivu.

COMO: 1 Butez; 27 Posch, 14 Ramon, 34 Diego Carlos, 3 Valle; 23 Perrone, 33 Da Cunha; 42 Addai, 10 Paz, 17 Rodriguez; 7 Morata (32' 11 Douvikas).

In panchina: 22 Vigorito, 44 Cavlina, 2 Kempf, 6 Caqueret, 18 Moreno, 19 Kühn, 20 Baturina, 28 Smolcic, 31 Vojvoda, 38 Diao, 77 Van Der Brempt, 99 Cerri.

Allenatore: Cesc Fabregas

Arbitro: Di Bello. Assistenti: Imperiale-Bianchini. Quarto ufficiale: Piccinini VAR: Gariglio. Assistente VAR: Guida

Note

Ammoniti: Perrone (C)

Corner: 6-2

Recupero: 1°T 2'.