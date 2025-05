Come riferisce la Gazzetta dello Sport, è scontato un ampio turnover post Barcellona per quanto riguarda l'Inter, che domani ospiterà a San Siro il Verona reduce da un deludente 0-2 casalingo con il Cagliari.

A parte la conferma di Sommer, diversi i cambi nell'undici titolare rispetto a quello sceso in campo mercoledì scorso a Barcellona: troveranno spazio dall'inizio De Vrij al centro della difesa, Darmian a destra, Frattesi in mezzo e Zalewski a sinistra. Tutta nuova anche la coppia d'attacco con Correa e Arnautovic. Lo squalificato Calhanoglu (come Inzaghi per il caso curve) sarà sostituito da Asllani. Ko Pavard e Lautaro.

PROBABILE INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, De Vrij, Carlos Augusto; Darmian, Frattesi, Asllani, Mkhitaryan, Zalewski; Correa, Arnautovic.