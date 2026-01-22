Anche la Gazzetta dello Sport conferma il meeting in sede ieri al quale ha partecipato anche Cristian Chivu, invitato dai dirigenti di Oaktree. Presenti, ovviamente, anche Katherine Ralph, la top manager di Oaktree che segue le vicende societarie nel quotidiano, e il presidente Giuseppe Marotta, che ha manifestato grande soddisfazione per l’impatto avuto dal romeno sulla squadra.
"In questo meeting non si è parlato di mercato - precisa la rosea -. Semmai di strategie finanziarie, alle quali Chivu si è interessato per capire meglio le potenzialità future del potenziamento della squadra. L’aggiornamento quotidiano sulle trattative comunque non è mancato, nei colloqui con lo stesso Marotta e con Piero Ausilio. Non è un mistero che l’Inter stia cercando un esterno destro da affiancare a Dumfries, nella prospettiva per niente remota di vendere Luis Henrique in Inghilterra o Turchia".
Svanito Cancelo e capito quanto sia complicato riportare Ndoye in Italia, anche la pista Perisic è tutt'altro che in discesa, considerando che il PSV intende trattenerlo. "Ad Ausilio sono stati offerti altri profili, come l’argentino Molina dell’Atletico o il belga Meunier del Lilla. Ma sono stati scartati, perché Chivu vorrebbe un esterno di qualità e non un terzino di spinta. Capitolo giovani: si è riaperta la trattativa per il difensore croato Mlacic, che comunque resterà all’Hajduk fino a giugno", si legge.
Autore: Alessandro Cavasinni / Twitter: @Alex_Cavasinni
Altre notizie - In Primo Piano
Altre notizie
