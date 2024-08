L'intenzione dell'Inter - confermata dalla Gazzetta dello Sport - è quella di portarsi a casa un'altra punta, un attaccante con caratteristiche differenti rispetto a quelle già in rosa. Chiaramente bisogna piazzare sia Correa che Arnautovic, ma i nerazzurri non sono immobili nell'attesa del doppio addio. Anzi, cresce la consapevolezza della necessità di inserire in organico un altro elemento offensivo.

Detto di Gudmundsson ormai a un passo dalla Fiorentina, gli occhi di Ausilio e soci si sono soffermati su un profilo giovane e di ottime potenzialità: la rosea rivela l'interesse per Karim Konaté, classe 2004, attaccante ivoriano del Salisburgo, uno dei migliori talenti in Europa. Il profilo è monitorato da tempo, il nome infatti non è inedito e un abboccamento con il Salisburgo in tal senso c'è già stato. Richiesta? 25 milioni per il cartellino.

Da chiarire l'aspetto fisico: Konaté ha saltato il match di ieri nei preliminari di Champions per un problema al ginocchio la cui entità è ancora da definire.