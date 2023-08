Saltato definitivamente l’affare Samardzic, l’Inter non dispera e vira su altre soluzioni. Sale sempre più di quota la permanenza di Stefano Sensi che diventerebbe il sesto centrocampista della rosa di Simone Inzaghi raggiungendo il numero ‘prestabilito’ di giocatori del reparto in questione, il che implicherebbe la fine della ricerca del sostituto di Lazar Samardzic. L’idea della dirigenza di Viale della Liberazione però è leggermente diversa e il duo Marotta-Ausilio sembra essere tornato a farsi suggestionare dall’idea Roberto Pereyra. L’ex centrocampista dell’Udinese, oggi svincolato e di cui, qualche giorno fa si era detto di un possibile ritorno di fiamma con i bianconeri, potrebbe invece tornare a scaldare pensieri e piste milanesi come eventuale innesto aggiuntivo, al netto della coperta piuttosto lunga. L'identikit dell'argentino è stato rispolverato dopo essere stato scartato per un po', vista l'accelerata che aveva preso la trattativa per il tedesco, oggi naufragata. Il no definitivo per il classe 2002 ha aperto la strada a nuove alternative fantasiose e considerato che l'alternativa al ventenne è stata trovata in casa, l'idea Pereyra sarebbe un'opzione conveniente per dare profondità al reparto senza grossi costi aggiuntivi. Non solo centrocampo, l'intenzione dei dirigenti del The Corner è infatti quella di concentrare l'attenzione tutta sulla difesa, dove si vuole intervenire con un ulteriore rinforzo, e in attacco dove il neo-arrivato Marko Arnautovic potrebbe non essere l'ultimo colpo. La situazione di Correa traballa e l'idea è quella di regalare ulteriore serenità davanti a Simone Inzaghi.

