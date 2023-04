In questo momento l'Inter si trova al quinto posto in classifica e se il campionato finisse oggi sarebbe fuori dal piazzamento Champions League con un danno economico pesantissimo per il club e per i suoi programmi, come già pochi giorni fa aveva evidenziato l'amministratore delegato Beppe Marotta. Per fortuna ci sono ancora tante partite da disputare quindi nulla è compromesso. L'obiettivo primario per i nerazzurri rimane quello di qualificarsi alla prossima Champions League ma nonostante non ci sia ancora alcuna certezza la dirigenza sta lavorando ai prossimi contratti, soprattutto quelli in scadenza a giugno che però rimarranno in stand-by in attesa del raggiungimento o meno dell'obiettivo sportivo.