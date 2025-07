Nazzareno Canuti, ex difensore che con l'Inter ha vinto lo scudetto nel 1980, è intervenuto durante la trasmissione del Salotto di FcInterNews. I ricordi della sua Inter, i retroscena con Facchetti, le amicizie con Oriali e Beccalossi. Ma non solo. Canuti ha parlato anche delle ultime vicende nerazzurre, soffermandosi in particolare sulla difesa dell'Inter. Di seguito il video.