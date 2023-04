"Non ho mai portato un giocatore a parametro zero ma me l'hanno portato i club. Chiaramente i contratti bisogna farli in due, quando un calciatore legittimamente può dire a un anno dalla scadenza di aspettare viene pubblicizzato, quando un club ha un giocatore in scadenza è tutto normale. A volte un giocatore non firma perché ha aspettato troppo, oppure magari il club non aveva interesse a fare il contratto. Quando le persone si comportano in maniera corretta il problema non credo sussista". Queste parole di Tullio Tinti a TMW Radio sono state immediatamente ricondotte alla situazione di Alessandro Bastoni, alle prese con un rinnovo di contratto non semplice con l'Inter. In realtà l'agente stava facendo un discorso generico relativo alla sua carriera, in cui il giocatore più noto portato a scadenza di contratto è stato Andrea Pirlo, passato dal Milan alla Juventus per due motivi semplici: poca volontà del club di proseguire con lui e rapporti non entusiasmanti con Massimiliano Allegri. Lo stesso Allegri che se l'è ritrovato alla Juventus facendone una colonna portante dei bianconeri, ironia della sorte.

In realtà, tornando a Bastoni, non c'è alcuna intenzione di arrivare alla scadenza del contratto né da una parte né dall'altra. Il difensore nerazzurro ha sì avanzato richieste importanti (non i 7 milioni a stagione di cui si è scritto in questi giorni) e c'è una trattativa in corso. Vero è anche che la Juventus abbia chiesto informazioni a Tinti sulla situazione del classe '99, ma non si è mai andati oltre al sondaggio anche per un semplice motivo: Bastoni vuole restare all'Inter, la squadra del suo cuore di cui è felice di far parte, sperando che si possa proseguire insieme per molti anni ancora. Ma al contempo, essendo un professionista, vuole ottenere il riconoscimento economico derivante dal suo status. Le premesse per andare a dama e non ripetere un nuovo caso Milan Skriniar ci sono tutte ma se alla fine non si trovasse un accordo entro l'estate l'Inter e il giocatore valuterebbero un trasferimento in una big estera. Confermato l'interesse del Paris Saint-Germain (LEGGI QUI), dove però oggi ci sono troppe incognite su chi si occuperà del mercato e chi allenerà la squadra la prossima stagione. Da non trascurare è invece il Manchester City, che cerca un difensore moderno con le caratteristiche di Bastoni, giovane e con qualità tecniche esattamente come piacciono a Pep Guardiola. Non a caso i Citizens lo hanno seguito spesso negli ultimi due anni, senza mai farsi avanti concretamente.